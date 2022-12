俄太空船冷卻劑外洩 國際太空站艙外漫步被迫取消

2022/12/15 20:03

〔即時新聞/綜合報導〕國際太空站(ISS)14日發生意外,來自俄羅斯的「聯合號太空船」發生冷卻液外洩事故,原本兩名太空人出艙太空漫步任務臨時取消。目前正由工程師尋找外洩原因與確切位置。

路透社今(15)日報導,美國當地時間14日晚間7點,美國國家航空暨太空總署(NASA)發現停靠在國際太空站的俄羅斯「聯合號MS-22」(Soyuz MS-22)噴出的大量雪花狀顆粒,NASA人員則稱這是冷卻劑外洩。

事故發生時,ISS機組指揮官普羅科皮耶夫(Sergey Prokopyev)和飛行工程師佩特林(Dimitri Petelin)正準備執行轉移散熱設備的出艙任務。不過NASA表示,出艙任務隨即被取消,ISS全體太空人都沒有處於任何危險之中;工程師們正在尋找外洩原因與確切位置。

NASA發言人納維斯(Rob Navias)表示,洩漏狀況是在美東時間晚上7點45分開始,而發生事故的「聯合號MS-22」在今年9月執行載人任務,將3名太空人送至ISS,並一直與ISS模塊的「晨曦號」(Rassvet)實驗艙相連。

納維斯則補充,現在仍不清楚冷卻劑外洩會對聯合號MS-22的完整性與返航時的安全造成什麼影響。

