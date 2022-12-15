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    俄太空船冷卻劑外洩 國際太空站艙外漫步被迫取消

    國際太空站（ISS）14日發生意外，來自俄羅斯的「聯合號太空船」發生冷卻液外洩事故，造成兩名太空人出艙任務被取消。（圖擷取自Chris Bergin-NSF推特；本報合成）

    國際太空站（ISS）14日發生意外，來自俄羅斯的「聯合號太空船」發生冷卻液外洩事故，造成兩名太空人出艙任務被取消。（圖擷取自Chris Bergin-NSF推特；本報合成）

    2022/12/15 20:03

    〔即時新聞／綜合報導〕國際太空站（ISS）14日發生意外，來自俄羅斯的「聯合號太空船」發生冷卻液外洩事故，原本兩名太空人出艙太空漫步任務臨時取消。目前正由工程師尋找外洩原因與確切位置。

    路透社今（15）日報導，美國當地時間14日晚間7點，美國國家航空暨太空總署（NASA）發現停靠在國際太空站的俄羅斯「聯合號MS-22」（Soyuz MS-22）噴出的大量雪花狀顆粒，NASA人員則稱這是冷卻劑外洩。

    事故發生時，ISS機組指揮官普羅科皮耶夫（Sergey Prokopyev）和飛行工程師佩特林（Dimitri Petelin）正準備執行轉移散熱設備的出艙任務。不過NASA表示，出艙任務隨即被取消，ISS全體太空人都沒有處於任何危險之中；工程師們正在尋找外洩原因與確切位置。

    NASA發言人納維斯（Rob Navias）表示，洩漏狀況是在美東時間晚上7點45分開始，而發生事故的「聯合號MS-22」在今年9月執行載人任務，將3名太空人送至ISS，並一直與ISS模塊的「晨曦號」（Rassvet）實驗艙相連。

    納維斯則補充，現在仍不清楚冷卻劑外洩會對聯合號MS-22的完整性與返航時的安全造成什麼影響。

    國際太空站（ISS）14日發生意外，來自俄羅斯的「聯盟號太空艙」發生冷卻液外洩事故，造成兩名太空人出艙任務被取消。（圖擷取自Chris Bergin-NSF 推特）

    國際太空站（ISS）14日發生意外，來自俄羅斯的「聯盟號太空艙」發生冷卻液外洩事故，造成兩名太空人出艙任務被取消。（圖擷取自Chris Bergin-NSF 推特）

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