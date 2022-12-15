南韓孤獨死5年增4成 50至60多歲男性占最多

韓國保健福祉部公布南韓人民孤獨死的相關統計，其以50至60多歲男性占最大宗。示意圖。（路透）

2022/12/15 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕韓國保健福祉部昨（14日）公布南韓人民孤獨死的相關統計，結果顯示，2021年共有3378人孤獨死，相較於2017年增加4成，其死亡人數則約佔每年死亡總人數的1%，呈逐年增加，其中以50至60多歲男性占最大宗。

據韓媒《東亞日報》報導，2021年4月起南韓保健福祉部宣布實施《孤獨死亡預防管理法》，將「孤獨死」定義為與家人、親戚等斷絕往來，在輕生或病死多日後才被發現的獨居者。保健福祉部昨日公布2017年至2021年孤獨死相關報告，透過警察單位所提供的資訊，獲取符合法律規定的孤獨死案件。

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調查結果顯示，以2021年為例，孤獨死人數為3378人，在整體死亡人數中占比達1.1%，意指100人中就有1人是在無人知曉的狀態下孤獨離世。其在2017年至2021年孤獨死人數每年增加約9%。

據2021年報告分析，以年齡區分，50至59歲族群孤獨死占29.6%，共1001人為最高。其次為60至69歲。以性別區分，男性孤獨死人數共計1760人，占比52.1%為女性的5.3倍。

另外，20至39歲族群孤獨死人數在過去3年來占比逐步下降，輕生率卻分別高達56.6%及40.2%，遠高於整體平均的17.3%。

保健福祉部表示，50至59歲族群對於身體健康管理及家事勞動較不熟練，且可能因失業、離婚等原因對人生失去希望，造成悲劇發生。

對此，保健福祉部強調，需迫切防止孤獨死的發生，「應積極推動精神和心理輔導等預防輕生政策，或增進青年族群與他人互動。」

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