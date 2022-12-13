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    嗆爆中國！伊朗被習近平惹惱 媒體頭版刊「台灣獨立」

    近日有伊朗媒體以「台灣獨立，合法權利」為題當作頭版嗆聲中國，引發外界熱議。（美聯社、圖翻攝自推特；本報合成）

    近日有伊朗媒體以「台灣獨立，合法權利」為題當作頭版嗆聲中國，引發外界熱議。（美聯社、圖翻攝自推特；本報合成）

    2022/12/13 20:45

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣又「被獨立」了！中國國家主席習近平近日出訪沙烏地阿拉伯，與沙國領袖發布的聯合聲明涉及沙國與伊朗島嶼主權爭議，不少伊朗民眾相當不滿，不僅在推特上掀起批評聲浪，更有伊朗媒體在頭版刊登「台灣獨立」字樣槓上中國，引發熱烈討論。

    據中國官方釋出的消息，習近平7日至10日赴沙烏地阿拉伯國是訪問，並參加在該國首都利雅德（Riyadh）舉辦的「海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」及「中國－阿拉伯國家峰會」。事後聯合聲明中，宣稱應按照國際法規則，和平解決沙國與伊朗在波斯灣阿布穆薩（Abu Musa）、大通布及小通布（Greater and Lesser Tunbs）這3座島嶼的主權爭議。

    消息一出，伊朗馬上表示無法接受，該國輿論一面倒痛斥中方為拉攏沙國「裝傻」，中方此舉等於是否定德黑蘭始終不接受與沙國談判這些島嶼主權歸屬的立場，痛斥中國本應是盟友，竟然「背叛」伊朗。

    後續有伊朗媒體以「台灣獨立，合法權利」為題登上頭版嗆中國；推特上也針對此事掀起討論，不少伊朗網友也拿出「台獨」反譏中國，有人就直言「如果中國對本來就屬於伊朗的3座島嶼有疑問，那我們也可以對你聲稱擁有台灣的想法有質疑」！

    相關消息被「財經網美」胡采蘋分享在臉書，引起台灣網友熱議，「台灣莫名其妙又被獨立了」、「習大大搞得全世界越來越多台獨了」、「中國的痛處大家都知道」、「習總不愧是加速師」、「笑看中國要惹惱多少國家」。

    近日有伊朗媒體以「台灣獨立，合法權利」為題當作頭版嗆聲中國，引發外界熱議。（圖翻攝自推特）

    近日有伊朗媒體以「台灣獨立，合法權利」為題當作頭版嗆聲中國，引發外界熱議。（圖翻攝自推特）

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