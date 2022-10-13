白宮發布國家安全戰略提到台灣 稱中國是重大挑戰須贏得軍備競賽

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（路透）

2022/10/13 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮於當地時間12日推出一項國家安全戰略文件，這份文件內容有48頁，提到中國是重大挑戰，美國如果希望保持對全球的影響力，就必須贏得與中國的經濟軍備競賽。

《美國之音》報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）對文件發表簡報，他指出，現在已經進入兩個基本戰略挑戰的關鍵10年，一是大國之間為了塑造未來國際秩序而展開的競爭，二是競爭的同時，要因應一系列跨國挑戰，包括氣候變遷、糧食安全、恐怖主義和通膨等。

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蘇利文表示，因此美國必須對實力和影響力進行投資，才能與大國競爭，並解決世界上的共同挑戰，此外要建立強大的國際聯盟，增強集體影響力，最後是在關鍵領域方面訂定規範，像是網路技術、貿易、經濟投資等面向。

而這關鍵10年的競爭，尤其是與中國的競爭，定義競爭條件以及應對巨大挑戰至關重要。

文件中也有提及台灣，指出維護台海和平穩定符合美方一貫的利益，且對區域與全球的安全和繁榮相當重要，美國反對任何一方片面改變現狀，也不支持台灣獨立，而是持續遵循台灣關係法、美中三公報與對台六項保證。

文件還指出，美國將恪守台灣關係法的承諾，支持台灣自我防衛以及維持美國能力，以抵禦任何對台武力施壓的狀況。

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