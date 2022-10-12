2002峇里島爆炸案紀念20週年 罹難者家屬重回現場

峇里島爆炸案的澳大利亞倖存者安德魯·卡薩比（Andrew Csabi），在印尼峇里島的澳大利亞領事館為罹難者獻花。（路透）

2022/10/12 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕2002年印尼峇里島爆炸案，造成202人死亡，209人受傷，是印尼史上死亡人數最多的恐怖攻擊事件。今（12日）是峇里島爆炸案20週年，倖存者與罹難者的家屬一起祈禱、獻上花圈，並參加在爆炸現場附近所舉行的集會，以此紀念罹難者。

根據《路透》報導，2002年10月12日峇里島發生恐怖攻擊，在峇里島庫塔（Kuta）區海灘紗麗（Sari）俱樂部外的汽車和馬路對面的Paddy's酒吧幾乎同時發生爆炸，造成202人死亡，罹難者大多是外國遊客，其中包括88名澳大利亞人、7名美國人。此恐怖攻擊是由印尼伊斯蘭祈禱團所為，該恐怖組織也在2005年造成峇里島另一起爆炸案。

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為紀念爆炸事件20週年，倖存者與遇難者的家人朋友共同參與和平祈禱和象徵性釋放20隻鴿子的儀式，且在爆炸區域成立紀念館。因爆炸事件而失去丈夫的尼祿·埃爾尼亞蒂（Ni Luh Erniati）說，「紀念碑是要我們記住，提醒每個人那裡發生恐怖攻擊，不希望再次發生。」

澳洲群眾則聚集在主要城市緬懷罹難者，總理安東尼·艾班尼斯（Anthony Albanese）在雪梨庫吉（Sydney Coogee）海灘舉行的儀式上表示，該海灘是海豚橄欖球隊的主場，球隊在恐怖攻擊中失去6名成員，「他們（恐怖組織）無法擊敗我們的理念，夢想、理想、同情心......，使我們成為澳大利亞人。」澳大利亞總領事館在峇里島舉行一場追悼會，民眾敬獻花圈，默哀1分鐘以紀念罹難者。峇里島的守夜活動將持續一整天。

峇里島恐怖事件發生後，在澳大利亞和美國的支持下，印尼成立特別支隊（Densus 88）的反恐部隊，抵制伊斯蘭祈禱團，並導致數十名疑似伊斯蘭武裝分子被捕或被殺。然而，印尼政府在8月表示，峇里島炸彈製造商奧馬爾·帕特克（Omar Patek）可能很快獲得假釋，這讓許多受到爆炸事件影響的人感到非常沮喪。

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