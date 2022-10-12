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    做愛兼瘦身！ 專家曝床上運動「這姿勢」消耗卡路里最多

    國外研究顯示，選擇對的做愛姿勢燃燒的卡路里不輸跳繩等運動。情境圖。（資料照）

    國外研究顯示，選擇對的做愛姿勢燃燒的卡路里不輸跳繩等運動。情境圖。（資料照）

    2022/10/12 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕瘦身一直以來都是人們經常談論的話題，最健康的方式就是用運動來燃燒卡路里。日前有國外研究做愛燃燒的卡路里也不容小覷，報告顯示一個回合男生可以燃燒大約101卡路里，而女生則是69卡路里，平均每分鐘就可以消耗掉3.6卡路里，其中以「黃油攪拌器」姿勢奪冠。

    根據每日星報指出，有專家研究表示做愛也是一項很棒的運動，其中幾個姿勢燃燒的卡路里更不亞於跳繩。科學期刊Plos One上發表了一篇探討年輕健康夫妻在性生活中的能量消耗，以21對異性戀夫妻做為研究對象，並在恩愛的期間使用便攜式迷你SenseWear臂章進行測量。研究顯示平均一個回合男生可以燃燒大約101卡路里，而女生則是69卡路里，該篇研究也分類了不同姿勢所消耗的不同卡路里。

    奪冠的姿勢是黃油攪拌器（The butter churner），女生仰臥時將雙腿抬高到頭頂和後面，男生會蹲下並從上方進入，這個姿勢平均每半小時可以燃燒約211卡路里，強度相當於跳繩等運動。第二名則是由站立的姿勢拿下，平均每半小時約燃燒198卡路里。而消耗熱量最少的則是女牛仔，男生在這個姿勢中平均每半小時只燃燒了39卡路里。專家也表示，如果想要增加熱量消耗，可以提高性感訓練、速度以及時間。

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