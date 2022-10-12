美中晶片戰爭往死裡打！謝金河分析台灣衝擊最大

財信傳媒董事長謝金河在臉書撰文表示：「晶片戰爭已沒有回頭路，台灣受到衝擊會最大！」（路透）

2022/10/12 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕近日台積電股價重挫，背後則是美國晶片法案導致全球半導體業風起雲湧，財信傳媒董事長謝金河11日在臉書撰文表示：「晶片戰爭已沒有回頭路，台灣受到衝擊會最大！」

謝金河指出，台積電創辦人張忠謀近日在外媒專訪中表示：「如果經濟福祉是『那個人』首要之務，他們會避免攻擊，如果是那個人優先要務是入侵台灣，一切都會毀滅！」這番話一出，台積電股價重創，謝金河說，台積電寫下401元低價，台股也面臨萬三挑戰，儘管台積電業績比去年同期成長，但最大關鍵在於美中晶片戰爭已經「往死裡打」。

請繼續往下閱讀...

謝金河分析，從今年8月9日的晶片法案，到晶片四方聯盟，再到EDA設限，及針對Nvidia及AMD的AI晶片及GPU管制，美國對中國全面圍堵，謝金河也指出三個重點，分別是「禁止高階晶片出售中國、禁止相關技術流入中國、禁止美國人（含持有美國護照的中國人）為中國半導體產業工作。」

謝金河說，此舉反手也讓美國半導體業受到傷害，台灣的台積電也無力抵擋殺戮，而他也點出台灣還有一個沉重問題，即IC設計產業都是以中國市場為出海口，營收逾50億元的公司，中國市場逾50%，其中，中國市場占8成的有6家，未來恐怕面臨考驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法