為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美中晶片戰爭往死裡打！謝金河分析台灣衝擊最大

    財信傳媒董事長謝金河在臉書撰文表示：「晶片戰爭已沒有回頭路，台灣受到衝擊會最大！」（路透）

    財信傳媒董事長謝金河在臉書撰文表示：「晶片戰爭已沒有回頭路，台灣受到衝擊會最大！」（路透）

    2022/10/12 09:25

    〔即時新聞／綜合報導〕近日台積電股價重挫，背後則是美國晶片法案導致全球半導體業風起雲湧，財信傳媒董事長謝金河11日在臉書撰文表示：「晶片戰爭已沒有回頭路，台灣受到衝擊會最大！」

    謝金河指出，台積電創辦人張忠謀近日在外媒專訪中表示：「如果經濟福祉是『那個人』首要之務，他們會避免攻擊，如果是那個人優先要務是入侵台灣，一切都會毀滅！」這番話一出，台積電股價重創，謝金河說，台積電寫下401元低價，台股也面臨萬三挑戰，儘管台積電業績比去年同期成長，但最大關鍵在於美中晶片戰爭已經「往死裡打」。

    謝金河分析，從今年8月9日的晶片法案，到晶片四方聯盟，再到EDA設限，及針對Nvidia及AMD的AI晶片及GPU管制，美國對中國全面圍堵，謝金河也指出三個重點，分別是「禁止高階晶片出售中國、禁止相關技術流入中國、禁止美國人（含持有美國護照的中國人）為中國半導體產業工作。」

    謝金河說，此舉反手也讓美國半導體業受到傷害，台灣的台積電也無力抵擋殺戮，而他也點出台灣還有一個沉重問題，即IC設計產業都是以中國市場為出海口，營收逾50億元的公司，中國市場逾50%，其中，中國市場占8成的有6家，未來恐怕面臨考驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「芯」好毒？晶片制裁重傷 中國推這款給窮國拉人陪葬
    2022/06/25 06:13

    「芯」好毒？晶片制裁重傷 中國推這款給窮國拉人陪葬
    拿晶片換疫苗成火熱議題 謝金河曝關鍵：台積電出手有威力
    2021/06/22 00:49

    拿晶片換疫苗成火熱議題 謝金河曝關鍵：台積電出手有威力
    嚇到很多人！這間外資給聯電40元目標價 謝金河曝意圖
    2021/06/11 17:55

    嚇到很多人！這間外資給聯電40元目標價 謝金河曝意圖
    英特爾外包台積電 台成「最重要國家」反成美國安風險？
    2020/11/07 21:08

    英特爾外包台積電 台成「最重要國家」反成美國安風險？
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播