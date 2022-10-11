睽違兩年半！日本重新開放「免簽自由行」戶外不用配戴口罩

日本於10月11日重新開放國外免簽自由行旅客，期待為國內旅遊業帶來新的景象。（法新社）

2022/10/11 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕睽違兩年半，日本終於宣布從今（11日）起全面開放嚴格的邊境管制，向旅遊業敞開大門。目前取消了每日5萬人的入境限制，以及台、美、韓等68個國家的自由行及短期免簽證旅客入境。另外也放寬了口罩禁令，戶外活動原則上不需配戴口罩，而室內如果能保持適當距離，也無需配戴。

綜合外媒報導，今日日本政府終於大幅放寬入境限制，取消自由行旅客的入境禁令，同時取消每日5萬人的入境限制，各地區的機場以及港口將逐步恢復接受國際航班。此外，入境者皆不用接受檢測，入境後若無發燒等症狀，落地後就可以直接出發旅行，但仍維持入境出示72小時內檢測陰性，以及完成3劑疫苗證明。

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除了開放國外旅客之外，日本還推出了國旅補助，以刺激國內的旅遊發展。國內旅遊津貼將可以使用在交通、住宿等高達40%的補助，另外還發放了餐飲券，最高補助每人每日可達11000日元（約新臺幣2400元）。另外，隨著近幾週日本染疫人數持續下降，政府也調整了配戴口罩的政策，目前戶外原則上已經沒有一定要戴上口罩，而室內只要保持適當社交距離，也沒有硬性規定要戴。

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