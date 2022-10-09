「送給普廷的壽禮」 斯洛伐克再交付2門「Zuzana-2」自走砲

斯洛伐克已先後提供6門Zuzana 2，軍援烏克蘭。（取自KONŠTRUKTA公司官網）

2022/10/09 23:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕斯洛伐克軍援烏克蘭再加碼，繼4月提供一套俄系S-300防空飛彈系統、8月交付4門該國自主研發的「祖扎納-2」（Zuzana-2）155公厘輪式自走砲之後，斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）9日宣布，斯國又將2門Zuzana-2交付給烏克蘭，並強調這是送給「侵略者普廷的禮物」。

納德在推特發文說。「為了慶祝侵略者普廷的 70 歲生日，我們贈送了另一份禮物：另外2門全新的 Zuzana 2 自走砲已經在烏克蘭（而且還會有更多）。」

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Zuzana-2是Zuzana 升級版本，裝備一門北約標準155毫米52倍口徑火砲，火力更強大，能發射所有北約標準155公厘榴彈砲，在最遠40公里的距離內進行打擊，可實現多發同時命中（MRSI）目標。

斯洛伐克預計總共將交付8門Zuzana-2援助烏克蘭，其8月間交付的首批4門，已投入戰鬥；此外，德國、丹麥與挪威三國達成共識，將共同出資向斯洛伐克另外採購16門Zuzana 2自走砲援助烏克蘭。

俄國總統統普廷7日度過70歲壽辰，除了斯洛伐克這份遲來的「賀禮」，他還到一份不尋常的生日禮物：死忠盟友白俄羅斯總統盧卡申科送他一輛該國設計的拖曳機，有網友解讀，烏克蘭用拖拉機把坦克拖回家，盧卡申科可能是拜託普廷快點結束戰爭。

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