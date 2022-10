逃離克里米亞！車陣塞4公里 俄國交通部：鐵路馬上就通

2022/10/09 22:08

〔即時新聞/綜合報導〕連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋(克赤大橋)上前天(8日)發生大爆炸,部分橋梁斷裂、公路車道中斷,一列運油列車大火濃煙竄天,傳聞是烏克蘭攻擊造成;今(9)日當地馬上湧現逃難車潮,據稱車龍長達4公里。

另一方面,俄羅斯似乎是為了安撫民心緊急搶修,交通部門宣布,通行這座鐵公路共用大橋的客運與貨運列車將在當地時間週日(10日)晚間7點(台灣時間10日午夜12點)恢復運行。

俄國官媒塔斯社(TASS)報導,俄羅斯交通部在聲明中表示,鐵路服務將在當地時間週日晚間7點恢復運行,「目前,跨越克里米亞大橋的長距離載客與貨運列車,會按照規範行程表繼續運行。」

另據美國有線電視新聞網(CNN)報導,由俄羅斯政府任命的赫爾松州副州長斯特雷穆索夫(Kirill Stremousov)也出面宣稱,克里米亞大橋的部分運能已經恢復,他週日表示,「由於克里米亞大橋的交通迅速恢復,赫爾松地區的糧食供應並沒有受到威脅或干擾。」

雖然俄國官員嘗試安撫民心,但克里米亞大橋受創的消息顯然還是影響到了民眾,根據推特上流傳的影片可以看到,今日有不少車輛試圖逃離克里米亞半島,經由克里米亞大橋前往俄羅斯塔曼(Taman)地區,另一則推特文章則稱,排隊車龍長度達4公里,並且每輛車都得接受檢查。

The current situation at the Crimea bridge in the direction of Taman'. The lane is closed, and people are trying to flee the island, but they cannot. pic.twitter.com/vB11N8ZIIl