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    逃離克里米亞！車陣塞4公里 俄國交通部：鐵路馬上就通

    一列載客火車10月9日通過克里米亞大橋，似乎是緊急搶修後測試鐵路是否可安全通行。（美聯社）

    一列載客火車10月9日通過克里米亞大橋，似乎是緊急搶修後測試鐵路是否可安全通行。（美聯社）

    2022/10/09 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋（克赤大橋）上前天（8日）發生大爆炸，部分橋梁斷裂、公路車道中斷，一列運油列車大火濃煙竄天，傳聞是烏克蘭攻擊造成；今（9）日當地馬上湧現逃難車潮，據稱車龍長達4公里。

    另一方面，俄羅斯似乎是為了安撫民心緊急搶修，交通部門宣布，通行這座鐵公路共用大橋的客運與貨運列車將在當地時間週日（10日）晚間7點（台灣時間10日午夜12點）恢復運行。

    俄國官媒塔斯社（TASS）報導，俄羅斯交通部在聲明中表示，鐵路服務將在當地時間週日晚間7點恢復運行，「目前，跨越克里米亞大橋的長距離載客與貨運列車，會按照規範行程表繼續運行。」

    另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，由俄羅斯政府任命的赫爾松州副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）也出面宣稱，克里米亞大橋的部分運能已經恢復，他週日表示，「由於克里米亞大橋的交通迅速恢復，赫爾松地區的糧食供應並沒有受到威脅或干擾。」

    雖然俄國官員嘗試安撫民心，但克里米亞大橋受創的消息顯然還是影響到了民眾，根據推特上流傳的影片可以看到，今日有不少車輛試圖逃離克里米亞半島，經由克里米亞大橋前往俄羅斯塔曼（Taman）地區，另一則推特文章則稱，排隊車龍長度達4公里，並且每輛車都得接受檢查。

    美國馬薩爾科技（MAXAR）提供的10月8日克里米亞大橋空拍圖。右上角為克里米亞半島克赤地區，左下為俄羅斯領土。（美聯社）

    美國馬薩爾科技（MAXAR）提供的10月8日克里米亞大橋空拍圖。右上角為克里米亞半島克赤地區，左下為俄羅斯領土。（美聯社）

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