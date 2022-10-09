逃離克里米亞！車陣塞4公里 俄國交通部：鐵路馬上就通

一列載客火車10月9日通過克里米亞大橋，似乎是緊急搶修後測試鐵路是否可安全通行。（美聯社）

2022/10/09 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕連接俄羅斯本土與克里米亞半島的克里米亞大橋（克赤大橋）上前天（8日）發生大爆炸，部分橋梁斷裂、公路車道中斷，一列運油列車大火濃煙竄天，傳聞是烏克蘭攻擊造成；今（9）日當地馬上湧現逃難車潮，據稱車龍長達4公里。

另一方面，俄羅斯似乎是為了安撫民心緊急搶修，交通部門宣布，通行這座鐵公路共用大橋的客運與貨運列車將在當地時間週日（10日）晚間7點（台灣時間10日午夜12點）恢復運行。

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俄國官媒塔斯社（TASS）報導，俄羅斯交通部在聲明中表示，鐵路服務將在當地時間週日晚間7點恢復運行，「目前，跨越克里米亞大橋的長距離載客與貨運列車，會按照規範行程表繼續運行。」

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，由俄羅斯政府任命的赫爾松州副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）也出面宣稱，克里米亞大橋的部分運能已經恢復，他週日表示，「由於克里米亞大橋的交通迅速恢復，赫爾松地區的糧食供應並沒有受到威脅或干擾。」

雖然俄國官員嘗試安撫民心，但克里米亞大橋受創的消息顯然還是影響到了民眾，根據推特上流傳的影片可以看到，今日有不少車輛試圖逃離克里米亞半島，經由克里米亞大橋前往俄羅斯塔曼（Taman）地區，另一則推特文章則稱，排隊車龍長度達4公里，並且每輛車都得接受檢查。

Crimea bridge this morning pic.twitter.com/5VdbzBvC0A — NOËL ???????? （@NOELreports） October 9, 2022

The current situation at the Crimea bridge in the direction of Taman'. The lane is closed, and people are trying to flee the island, but they cannot. pic.twitter.com/vB11N8ZIIl — Dmitri （@wartranslated） October 9, 2022

Car traffic on the Crimean bridge is carried out in reverse mode. Before entering the bridge, there is a queue for 4 kilometers. Every car is looked after. pic.twitter.com/K04NlZCPro — Slava Ukraini ???????? （@Heroiam_Slava） October 9, 2022

美國馬薩爾科技（MAXAR）提供的10月8日克里米亞大橋空拍圖。右上角為克里米亞半島克赤地區，左下為俄羅斯領土。（美聯社）

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