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    還是沒「豹-2」！ 德將從希臘、斯洛伐克轉移100輛戰車援烏

    6月間傳出西班牙將提供德國製主戰車「豹-2A4」（Leopard 2A4）給烏克蘭，但德國並不同意。（路透資料照）

    6月間傳出西班牙將提供德國製主戰車「豹-2A4」（Leopard 2A4）給烏克蘭，但德國並不同意。（路透資料照）

    2022/10/09 17:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）8日證實，德國將把數套IRIS-T防空系統，並透過「環形交換」模式，將100輛戰車從希臘和斯洛伐克轉移到烏克蘭。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，蘭布雷特前往立陶宛訪問部署於當地的德國軍隊時，作以上宣布。她並強調，北約組織必須採取更多措施，藉此保護自身免受俄羅斯及俄羅斯總統普廷侵害。

    蘭布雷特未具體說明100輛援烏戰車的型號，據德國總理蕭茲（Olaf Scholz）6月間說法，他已經同意一項對希臘的協議，由雅典將蘇聯時期步兵戰車送交烏克蘭，以換取柏林對其提供更現代化武器。

    烏克蘭在9月初發動了「哈爾科夫反攻作戰」，收復了超過一萬平方公里，攻勢之猛出乎所有人意料。然而，這場反擊戰對烏克蘭來說，其實是個豪賭，因為烏軍是以運兵車、步戰車所發動的「輕裝甲閃擊戰」，幾乎沒有主戰車（MBT）參與，這並非烏克蘭所願，只是美國與德國都不願提供西方主戰車，時至今日，烏克蘭仍然在努力爭取。

    有一種看法認為，美國與德國不想看到自家MBT在戰場上出現損失。

    德國9月間重申，不會向烏克蘭提供「豹-2」MBT，強調迄今沒有任何國家交付過西方製造的MBT。不過德國政府已應基輔此前提出的要求，批准向烏克蘭出售18門RCH-155自走砲，但最快2025年才能交付，對俄烏戰事恐緩不濟急。

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