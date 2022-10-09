走不出IS恐攻創傷... 比利時妙齡女合法接受安樂死

比利時23歲女子德科爾特因親歷過恐攻深陷創傷、憂鬱症所苦，今年5月接受安樂死。（圖翻攝自推特）

2022/10/09 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕曾經歷過「伊斯蘭國」（IS）恐攻的比利時23歲女子德科爾特（Shanti De Corte），因為創傷和重度憂鬱症，先前曾兩度嘗試輕生未果。近日她請求其主治醫師協助結束生命，今年5月合法接受安樂死。

根據《紐約郵報》 8日報導，2016年3月，IS組織在比利時布魯塞爾機場和地下鐵引爆3枚炸彈，造成32死、300多傷。當年17歲的德科爾特就在機場親歷這場恐怖攻擊，雖然她毫髮無傷，但從此再也無法走出陰影，深陷創傷症候群、焦慮、憂鬱症所苦，這幾年時常透過社群平台抒發心情，甚至暗示自己想一走了之。而她也確實兩度嘗試輕生，但最後被救回來。

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據比利時法律，當一個人生理或心理處於無法忍受之痛苦，且醫療沒有起到作用的情況下，能夠合法接受安樂死。在德科爾特多次請求後，今年5月7日，在2名精神科醫師評估和同意下，德科爾特接受了安樂死。

不過德科爾特的案例後續引發醫療評估失當的質疑，比國檢方對此展開調查，上週結果出爐，認定安樂死過程沒有任何違法行為，至此結案。

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