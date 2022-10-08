為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美食外交！俄羅斯正妹大讚台灣美食超越中國 網：這身材不科學

    俄羅斯正妹娜塔莎（Natasha）在網路受訪影片中透露自己愛上台灣的炸雞。（翻攝自IG「ntdrm17」）

    俄羅斯正妹娜塔莎（Natasha）在網路受訪影片中透露自己愛上台灣的炸雞。（翻攝自IG「ntdrm17」）

    2022/10/08 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕不少外國人來到台灣都因為擁有多元文化、豐富美食的理由而愛上這地方。就有名俄羅斯正妹娜塔莎（Natasha）在網路受訪影片中透露，自己在學時曾到中國安徽省當交換學生半年，但在那很難找到喜歡的食物，直到回到學校，聽老師提到台灣炸雞很厲害，因此決定到台灣一趟，結果許確認她愛上台灣。

    娜塔莎在YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問影片中分享，因為學校老師的一句話，讓自己踏上來台追尋的「炸雞夢」。她透露，第一次到鹹酥雞攤點餐時，就被選擇豐富的菜單驚艷「真的什麼都炸」，而且她是第一次吃到沒有骨頭的炸雞，讓她覺得不僅美味更是方便。相對之下，過去曾因為交換學生到中國安徽省的生活經驗，就沒這麼完美「在那邊很難找到我喜歡的食物」。

    娜塔莎進一步提到，對於許多外國人不敢嘗試的「雞屁股」，也非常喜愛「這看起來根本不像屁股阿」、「我覺得我是第一個喜歡雞屁股的外國人」。

    影片一釋出後，就吸引許多網友留言，「歡迎美女來台灣體驗美食」、「這妹子沒胖不科學阿」、「要小心台灣食物...體重會不自主增加。」、「還有炸香蕉、炸冰淇淋等妳喔」、「來台灣是對的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被當真人芭比養大... 天使臉孔魔鬼身材狂吸近42萬粉
    2021/02/23 11:47

    被當真人芭比養大... 天使臉孔魔鬼身材狂吸近42萬粉
    刈包攤23歲女老闆仙氣逼人 才貌出眾征服PTT網友
    2020/06/03 12:36

    刈包攤23歲女老闆仙氣逼人 才貌出眾征服PTT網友

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    俄羅斯爆乳女兵 翹臀陷入欄杆 引發網友暴動
    2019/03/08 22:40

    俄羅斯爆乳女兵 翹臀陷入欄杆 引發網友暴動
    俄羅斯舉辦女警選美 大批正妹照湧入
    2016/11/17 10:45

    俄羅斯舉辦女警選美 大批正妹照湧入

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播