美食外交！俄羅斯正妹大讚台灣美食超越中國 網：這身材不科學

俄羅斯正妹娜塔莎（Natasha）在網路受訪影片中透露自己愛上台灣的炸雞。（翻攝自IG「ntdrm17」）

2022/10/08 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕不少外國人來到台灣都因為擁有多元文化、豐富美食的理由而愛上這地方。就有名俄羅斯正妹娜塔莎（Natasha）在網路受訪影片中透露，自己在學時曾到中國安徽省當交換學生半年，但在那很難找到喜歡的食物，直到回到學校，聽老師提到台灣炸雞很厲害，因此決定到台灣一趟，結果許確認她愛上台灣。

娜塔莎在YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問影片中分享，因為學校老師的一句話，讓自己踏上來台追尋的「炸雞夢」。她透露，第一次到鹹酥雞攤點餐時，就被選擇豐富的菜單驚艷「真的什麼都炸」，而且她是第一次吃到沒有骨頭的炸雞，讓她覺得不僅美味更是方便。相對之下，過去曾因為交換學生到中國安徽省的生活經驗，就沒這麼完美「在那邊很難找到我喜歡的食物」。

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娜塔莎進一步提到，對於許多外國人不敢嘗試的「雞屁股」，也非常喜愛「這看起來根本不像屁股阿」、「我覺得我是第一個喜歡雞屁股的外國人」。

影片一釋出後，就吸引許多網友留言，「歡迎美女來台灣體驗美食」、「這妹子沒胖不科學阿」、「要小心台灣食物...體重會不自主增加。」、「還有炸香蕉、炸冰淇淋等妳喔」、「來台灣是對的」。

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