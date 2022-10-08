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    泰毒蟲前警察血洗托兒所 目擊者：走出建物「神情平靜」

    泰國東北部農磨蘭普府首府托兒所6日遭到前警察持刀槍闖入後展開屠殺，許多兒童慘死，震驚國際。（法新社）

    泰國東北部農磨蘭普府首府托兒所6日遭到前警察持刀槍闖入後展開屠殺，許多兒童慘死，震驚國際。（法新社）

    2022/10/08 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國東北部農磨蘭普府首府一處托兒所6日遭到前警察持刀槍闖入後展開屠殺，造成許多兒童慘死，消息震驚國際；案發當日，當地行政大樓一名職員與同事往下俯瞰，目擊兇手走出托兒所一幕，目擊者形容，兇手平靜地走了出來。

    根據《路透》報導，案發的托兒所附近有一棟行政大樓，職員波爾普拉坎（Kittisak Polprakan）當時與同事向下俯瞰，目擊了這場如地獄一般的景象。

    他們表示，當時室外有許多目擊民眾害怕被攻擊，因此逃進大樓避難，直到兇手班亞康拉普姆（Panya Khamrapm）開車離開。波爾普拉坎見到班亞康拉普姆從托兒所走出來的霎那，她形容，對方看上去相當平靜。

    班亞康拉普姆曾為警察，因為吸毒被開除。他在6日持刀槍襲擊托兒所，使在場多數兒童身亡，他接著開車逃離，回家殺害妻兒後自戕。警方事後調查，班亞康拉普姆離開托兒所後，還沿路對路人開槍，該案已知最少造成38人死亡，有20多名受害者是兒童，為近代史上單一殺手造成最大量兒童死亡的屠殺案。

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