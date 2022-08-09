體驗活在恐懼的日子！ 民間組織推出烏克蘭城市一日遊

民眾於基輔的一處廣場觀賞遭摧毀的俄羅斯戰車。（美聯社）

2022/08/09 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續逾5個月，戰況陷入膠著，一個名為「Visit Ukraine.Today」的組織竟在此時徵詢想前往烏克蘭的遊客，稱可以體驗每天都活在恐懼的生活。

根據CNN報導，「Visit Ukraine.Today」 於上個月推出了所謂的「勇敢城市」一日遊行程，地點包含了蘇梅（Sumy）、基輔（Kyiv）、利沃夫（Lviv）和奧德薩（Odesa）等地。該組織在網站中寫道：「任何報名參加的旅客都能在炸彈碎片、被毀的建築物、武器間漫步，以及親身體驗已成為日常的空襲警報」。

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「Visit Ukraine.Today」創始人兼首席執行官塔拉年科（Taranenko） 表示：「這些旅遊行程為烏克蘭提供其公民反抗精神的證明，同時向外界證明，即使在戰爭期間，人民的生活仍在繼續。」

儘管各國都要求民眾不要前往烏克蘭，但「Visit Ukraine.Today」 表示，至今已售出150張前往烏克蘭的旅遊票，且所有獲利都將用於資助戰爭難民。塔拉年科表示，非常鼓勵民眾前來烏克蘭旅遊，但遊客也必須意識到，烏克蘭沒有任何地方是100%安全的。

有關旅行的注意事項，塔拉年科提到，旅行團將限制為10人一組。遊客會與導遊一同行動，並在發生緊急情況時知道如何採取行動，例如空襲警報響起時該去哪裡尋找避難所。

烏克蘭政府對於「Visit Ukraine.Today」在支持國家旅遊業和幫助民眾出入境事項的工作非常讚賞，但宣傳遊客參觀烏克蘭的計畫尚未得到批准。

烏克蘭國家旅遊發展局主席奧列斯基夫 （Oleskiv）表示，烏克蘭的國內旅遊業目前已恢復到戰前水平的50%，但現在不是到烏克蘭旅遊的好時機，若是烏克蘭獲勝並且戰爭結束後，將邀請人們前來烏克蘭。她也提到：「為了烏克蘭的旅遊業能順利發展，我們仍需要更多武器，以贏得並停止戰爭。」

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