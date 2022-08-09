各國援烏數據比一比！ 德國捐武器「說比做多」

德國捐武器「說比做多」。圖為德國PzH2000自行榴彈砲。（路透）

2022/08/09 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續5個多月，國際間對烏克蘭的援助持續增加，根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）截至7月1日的統計，可發現不同國家在援助上的差異，其中美英兩國著重武器、法國偏好金援、德國類別平均但捐武器「說比做多」。

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基爾世界經濟研究所指出，全球對烏克蘭承諾援助總金額高達807億歐元（約新台幣2兆4700億元），前3名是美國、歐盟、英國。美國援助的426億歐元中一半以上是軍火，人道和金融援助各為89億、99億歐元。英國軍援烏克蘭38億歐元，占該國援助總額一半以上。法國援烏總額20.8億歐元中，金融就占了18億歐元。德國承諾援烏33.4億歐元，其中14.4億歐元是軍火。

但基爾研究所指出，德國實際交付烏克蘭的武器不到承諾的一半。而對烏軍援「說到做到」的國家包括：波蘭100%到貨、愛沙尼亞98%、挪威96%，英國和捷克都近9成。

歐盟旗下的歐洲投資銀行（European Investment Bank）等機構對烏克蘭主要提供金融方面的援助，承諾金額達123億歐元，占總經濟援助的78%。而從國內生產毛額（GDP）援助比來看，傾力最多的是波羅的海和東歐各國，愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭分別捐出相當於國內生產毛額的0.9%、0.7%和0.5%給烏克蘭，在所有援助國占比最高，代表他們對自身靠近俄烏所產生的危機感。

紐約時報（New York Times）引述曾派駐美國和歐盟的法國外交官維蒙（Pierre Vimont）分析，英法兩國雖為軍火出口大國，但援烏重點不同，可能原因為英國、波蘭和波羅的海國家對俄烏戰爭的目標是孤立俄羅斯，但法國、德國、義大利等國則較傾向未來仍能與俄羅斯開啟對話。

英國金融時報（Financial Times）也指出英法不同調的一個背景因素，英國是唯一參與美加澳紐「五眼」（Five Eyes）情報聯盟的歐洲國家，比德、法更能掌握俄羅斯的戰略，同時，英國的對俄政策自2014年俄國占領烏克蘭的克里米亞（Crimea）以及2018年俄方在英國境內毒害間諜的事件後變得較鷹派，且更偏向美國立場。

而德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在俄烏戰爭初期就對捐助武器顯得遲疑，後來隨情勢所迫而宣布大筆軍援，「遲交率」卻過半，德國明鏡周刊（Del Spiegel）就指出，俄烏戰爭以來「蕭茲政府的被動已經變成一種模式」。

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