共軍環台軍演成新常態？ 中國外交部避答

中國外交部發言人汪文斌。（美聯社檔案照）

2022/08/09 18:08

〔中央社〕對於共軍在台灣周邊演訓是否將成「新常態」的問題，中國外交部發言人汪文斌今天並未正面回應，要媒體向「主管部門」了解。

汪文斌今天下午在中國外交部例行記者會中回答外媒提問時做上述表示。

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陸媒澎湃新聞報導，會中有外媒詢問，中國今天宣布解放軍更多的軍事演習，將會延續多久？軍演是否將成「新常態」？

汪文斌回應稱，中國針對美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的反制措施「完全是正當、合理、合法的」，是對挑釁者警示，也是對「台獨」勢力的懲戒。他重申中國的「一中原則」。

他又強調，中國在「自己領土的周邊海域開展正常的軍事演訓活動」，是公開、透明和專業的，相關部門也已及時發布公告，符合國內和國際法，也符合國際慣例。

至於軍演是否將成「新常態」的問題，他要媒體「向中方主管部門來了解」。

中國在裴洛西抵台訪問時，預告在4日中午12時至7日同一時間，於台灣周邊6個海域舉行軍演。但軍演並未在7日告終，共軍昨天和今天仍宣布繼續在台灣周邊海空域組織實戰化聯合演訓。

路透社7日報導，中國官媒央視引述一名評論員稱，共軍在台灣海峽中線以東舉行軍事演習，將成為「常態化」。

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