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    假訊息充斥！亞馬遜Kindle突現大量假書 杜撰作者談台海挺中共

    亞馬遜電子書平台Kindle近日突然出現大量探究兩岸和美中關係的劣質書刊。Kindle電子書示意圖，與本文無關。（美聯社）

    亞馬遜電子書平台Kindle近日突然出現大量探究兩岸和美中關係的劣質書刊。Kindle電子書示意圖，與本文無關。（美聯社）

    2022/08/09 19:05

    〔即時新聞／綜合報導〕因美國眾議院議長裴洛西訪台讓台海局勢再次成為全球熱議話題後，全球最大電商亞馬遜（Amazon）電子書平台「Kindle」近日突然出現大量探究兩岸和美中關係的劣質書刊，其中大部分內容一面倒偏袒中國共產黨，不僅作者名大多為杜撰，內容也涉及抄襲，有嚴重誤導讀者之嫌。

    根據《自由亞洲電台》報導，Kindle電子書網站在台海局勢急遽升溫之際，出現大量討論兩岸、美中關係的劣質書刊，相關電子書最早的一本出現在7月31日，大部分在本月1日同時上架，最晚的一本則是在8月6日，正好橫跨裴洛西訪台前後。這些書刊的作者名大多為杜撰，撰寫立場明顯偏袒中共，內容也多涉及抄襲。

    引發討論的是，當中有一本名為《中台矛盾悖論》（The China and Taiwan Conflict Paradox）的書刊，作者竟是早在1950年就辭世的英國知名作家歐威爾（George Orwell）。

    英國獨立出版商坎寧斯（Michael Cannings）提出自己的擔憂，指這些假書的內容可能來自立場偏頗的新聞報導，撰者利用更動當中部份詞彙來規避抄襲審查，並使用大量包括裴洛西、台灣等熱門關鍵字來吸引讀者。對於不熟悉台海、美中關係的讀者而言，這些內容難辨真偽，甚至會被拿來錯誤引用，假訊息進一步流竄。

    坎寧斯表示，目前尚無法確定這些劣質書刊來自哪裡，也不知道這是否為中國政府信息認知戰的一部分，他擔心有人會透過「購買評價」的方式，讓這些書獲得5星好評，導致真正在做研究的學者著作被埋沒。

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