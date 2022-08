全球「Google搜尋」不明原因掛點！ 超過4萬名用戶抓狂回報

2022/08/09 12:55

〔即時新聞/綜合報導〕Google搜尋引擎在今(9)日上午一度發生故障情況,不僅多數台灣用戶無法正常使用搜尋功能,知名用戶回報平台《Downdetector》也表示,收到來自全球各地超過4萬名用戶,回報Google搜尋引擎出現問題的情況。現在已陸續傳出能順利使用,不過Google官方目前仍尚未公布這次搜尋引擎故障的原因。

綜合外媒報導,知名用戶回報平台《Downdetector》表示,他們在今早從9點12分左右,一直到9點57分為止,收到來自世界各地超過4萬名的Google用戶回報,突然無法使用Google搜尋引擎的情況,甚至還有用戶連Gmail、Google地圖和Google相簿等相關功能也無法使用。

請繼續往下閱讀...

由於無法使用Google多數功能,讓不少Google用戶轉而在推特(Twitter)等社群媒體上發文,並在文中附上「#Googledown」標籤來表達他們對Google突然發生故障的疑惑與不滿。有些用戶表示不斷看到「500 error」的通知感到很厭煩,另有些用戶則是開玩笑說,「大家一直試圖在Google上搜索,『Google搜索引擎是否故障?』這件事」。

據6 News WOWT報導,美國愛荷華州康瑟爾崖(Council Bluffs)的Google資料中心,在當地時間8日中午發生爆炸,已造成至少3人受重傷。由於這起爆炸事件與Google搜索引擎發生故障的時間相近,讓不少用戶懷疑兩者有否有關連,但Google官方仍尚未公布確切故障的原因,目前Google搜索引擎也陸續傳出能順利使用。

User reports indicate Google is having problems since 9:12 PM EDT. https://t.co/MK35emuk7T RT if you're also having problems #Googledown