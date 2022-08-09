全球「Google搜尋」不明原因掛點！ 超過4萬名用戶抓狂回報

Google搜尋引擎在今（9）日發生不明原因故障，導致全球用戶使用到一半，紛紛傳出掛點的情況。示意圖。（資料照，彭博）

2022/08/09 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕Google搜尋引擎在今（9）日上午一度發生故障情況，不僅多數台灣用戶無法正常使用搜尋功能，知名用戶回報平台《Downdetector》也表示，收到來自全球各地超過4萬名用戶，回報Google搜尋引擎出現問題的情況。現在已陸續傳出能順利使用，不過Google官方目前仍尚未公布這次搜尋引擎故障的原因。

綜合外媒報導，知名用戶回報平台《Downdetector》表示，他們在今早從9點12分左右，一直到9點57分為止，收到來自世界各地超過4萬名的Google用戶回報，突然無法使用Google搜尋引擎的情況，甚至還有用戶連Gmail、Google地圖和Google相簿等相關功能也無法使用。

請繼續往下閱讀...

由於無法使用Google多數功能，讓不少Google用戶轉而在推特（Twitter）等社群媒體上發文，並在文中附上「#Googledown」標籤來表達他們對Google突然發生故障的疑惑與不滿。有些用戶表示不斷看到「500 error」的通知感到很厭煩，另有些用戶則是開玩笑說，「大家一直試圖在Google上搜索，『Google搜索引擎是否故障？』這件事」。

據6 News WOWT報導，美國愛荷華州康瑟爾崖（Council Bluffs）的Google資料中心，在當地時間8日中午發生爆炸，已造成至少3人受重傷。由於這起爆炸事件與Google搜索引擎發生故障的時間相近，讓不少用戶懷疑兩者有否有關連，但Google官方仍尚未公布確切故障的原因，目前Google搜索引擎也陸續傳出能順利使用。

User reports indicate Google is having problems since 9:12 PM EDT. https://t.co/MK35emuk7T RT if you're also having problems #Googledown — Downdetector （@downdetector） August 9, 2022

今（9）日上午不少用戶的Google搜尋引擎頁面，都出現「500 error」的畫面。（圖擷取自Google搜尋引擎頁面）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法