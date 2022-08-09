除台灣周邊共軍同步在黃海、渤海軍演 專家：警告日本

除了台灣周圍外，解放軍也在黃海南部和渤海同步軍演，有專家分析，解放軍同步在黃海、渤海軍演用意是警告日本。（美聯社）

2022/08/09 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西結束訪台後，引發中國不滿，進而宣布在台灣周邊海、空域實彈軍演，除了台灣周圍外，解放軍也在黃海南部和渤海同步軍演，有專家分析，解放軍同步在黃海、渤海軍演用意是警告日本。

中國不滿美眾議院議長裴洛西訪台，宣布於台灣周遭6處海、空域劃設禁航區，自4日中午管制至7日中午為止，後又在台灣東部新增一處禁航區，自4日管制至7日上午10時。不過，在7塊禁航區失效後，解放軍仍持續派軍機、軍艦於台灣周遭海空域操演。

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除台灣周邊軍演，大連海事局6日也宣佈8日起，在渤海部分海域執行為期1個月的「軍事任務」；連雲港海事局5日也發佈航行警告，宣佈6日至15日，在黃海南部部分海域進行實彈射擊。

據《聯合早報》報導，解放軍此次在接近日本的黃海和渤海展開軍演，顯示中國正在就台灣問題向日本發出警告，台灣高等政策研究協會理事長丁樹範教授受訪時指出，中國可能想通過此次在渤海和黃海的軍演，對日本近期針對台海問題的發聲表示抗議。

解放軍並未發佈在渤海和黃海具體的軍演項目，丁樹範指出，若軍演項目涉及制空制海，那目標就明顯是針對日本。

共軍飛彈也射入日本的專屬經濟區（EEZ），日本民間戰略智庫研判共軍可能是故意，認為「針對日本」也是演習的一部分。

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