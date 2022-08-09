中國藉軍演宣傳徵兵 牆內網友比較關注海南封島

中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習，官媒也趁機宣傳徵兵工作，鼓勵大學生參軍，但觀察家指出，徵兵主要還是為了經濟維穩。（法新社）

2022/08/09 00:32

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國以美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台為由，在台灣周邊舉行大規模軍事演習，官方媒體也趁機爲人民解放軍宣傳下半年的徵兵工作，鼓勵大學生參軍，但這類鼓動民族主義的大內宣在中國網路上的討論熱度，遠比海南省三亞市因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封城或海南封島還低。

自由亞洲電台（RFA）8日報導，觀察家指出，中國企圖藉由台海軍演號召大學生從軍，舒緩青年失業率高的問題，並提升解放軍素質，以應對現代化戰爭，但入伍待遇難以吸引中產家庭子女，效果不佳。

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中國中央電視台8日報導，2022年全國下半年徵兵工作全面展開，對象仍以大學生為重點，主要對象是各級各類學校畢業生；今年也首度將研究生類別徵集年齡放寬至26歲，並優先批准理工類大學生和備戰打仗所需技能人才入伍。

所謂備戰打仗所需技能人才，是指以應戰為導向，為部隊提供更多電腦網路、通訊、修理、工程測量、無人機等操作能手和人才，以提高對備戰打仗的匹配度和貢獻率。

央視聲稱，浙江省下半年報名參軍者超過11萬人，其中5萬人是大學生，2.7萬人有大學學歷。有報名的大學生說，是因爲台海局勢而報名，「我願意用我的滿腔熱血，報效祖國，讓軍人的稱謂成爲我一生的榮耀。」

然而，北京政治評論員凱波向RFA表示，解放軍新一輪徵兵主力是招收大學生，也與今年中國經濟環境有關。受到「清零」政策影響，今年中國經濟表現不佳，年輕人的失業率超過18％，中國政府需要管道來吸收今年將投入勞動市場的大批大學生。

但凱波也指出，徵兵的目標是城市中產階級的獨生子女，儘管官方利用民族主義推動徵兵，但無法吸引中產階級父母容許接受高教育的子女參軍。另一名時事評論員方原也指出，不少中產家庭寧可選擇讓子女在家「躺平」，也不願意讓他們從軍。

據報導，儘管官媒大力推廣，與徵兵相關的內容並未登上「微博」要聞榜的熱搜排名，三亞的疫情才是中國網友關注的焦點，例如「滯留三亞7天花18萬」，以及「三亞酒店漲價超4倍」等。

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