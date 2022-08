華春瑩慘了！ 用推特向台灣人喊話 小粉紅氣炸嗆：已舉報翻牆

2022/08/08 17:31

〔即時新聞/綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩昨(7日)在推特推文,指稱百度地圖上顯示台北市有38家山東餃子館、67間山西麵館,暗喻台灣忘不了祖國味道,得出結論「台灣屬於中國的一部分」,荒謬邏輯遭大批網友酸爆,也有中國網友質疑「在中國是不允許用推特的,為啥華春瑩可用」,怒嗆「已舉報翻牆」。

華春瑩7日晚間在推特PO出「中國百度地圖」,稱「百度地圖顯示,台北市共有38家山東餃子館、67間山西麵館,瞎扯「味覺不會騙人,台灣一直是中國的一部分,失散多年的孩子總會回家」。神邏輯的PO文遭到國外網友狂酸「中國麥當勞多少家、肯德基多少家,味覺不會騙人」、「典型中共幹話!台灣並不是中國的一部分,拿食物來說嘴只會凸顯妳有多愚蠢」,球評石明謹也大酸,台灣有9000家日本料理,味覺不會作弊。

華春瑩這篇推特文章被分享至微博後,一度登頂微博熱搜榜;另外,由於牆內民眾在中國政府管制下,沒有「科學上網」是無法任意瀏覽網站的,因此也有許多不知道推特為何物的中國網友留言詢問「這啥APP」、「華姨,請問這是什麼APP呀,我想去支持一下妳」。

更有不少人狠酸「官方可以翻牆,人民不可以嗎」、「她可以上推特,我卻不行」、「在中國是不允許用推特的,為什麼你可以」、「我就想知道她怎麼上的推特」、「已舉報翻牆」。

Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/p50RXund9T