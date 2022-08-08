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    華春瑩慘了！ 用推特向台灣人喊話 小粉紅氣炸嗆：已舉報翻牆

    中國外交部發言人華春瑩（見圖）7日在推特推文，指稱百度地圖上顯示台北市有38家山東餃子館、67間山西麵館，暗喻台灣忘不了祖國味道，得出結論「台灣屬於中國的一部分」，荒謬邏輯遭網友酸爆。（美聯社資料照）

    中國外交部發言人華春瑩（見圖）7日在推特推文，指稱百度地圖上顯示台北市有38家山東餃子館、67間山西麵館，暗喻台灣忘不了祖國味道，得出結論「台灣屬於中國的一部分」，荒謬邏輯遭網友酸爆。（美聯社資料照）

    2022/08/08 17:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩昨（7日）在推特推文，指稱百度地圖上顯示台北市有38家山東餃子館、67間山西麵館，暗喻台灣忘不了祖國味道，得出結論「台灣屬於中國的一部分」，荒謬邏輯遭大批網友酸爆，也有中國網友質疑「在中國是不允許用推特的，為啥華春瑩可用」，怒嗆「已舉報翻牆」。

    華春瑩7日晚間在推特PO出「中國百度地圖」，稱「百度地圖顯示，台北市共有38家山東餃子館、67間山西麵館，瞎扯「味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分，失散多年的孩子總會回家」。神邏輯的PO文遭到國外網友狂酸「中國麥當勞多少家、肯德基多少家，味覺不會騙人」、「典型中共幹話！台灣並不是中國的一部分，拿食物來說嘴只會凸顯妳有多愚蠢」，球評石明謹也大酸，台灣有9000家日本料理，味覺不會作弊。

    華春瑩這篇推特文章被分享至微博後，一度登頂微博熱搜榜；另外，由於牆內民眾在中國政府管制下，沒有「科學上網」是無法任意瀏覽網站的，因此也有許多不知道推特為何物的中國網友留言詢問「這啥APP」、「華姨，請問這是什麼APP呀，我想去支持一下妳」。

    更有不少人狠酸「官方可以翻牆，人民不可以嗎」、「她可以上推特，我卻不行」、「在中國是不允許用推特的，為什麼你可以」、「我就想知道她怎麼上的推特」、「已舉報翻牆」。

    有中國網友質疑「在中國是不允許用推特的，為啥華春瑩可用」，怒嗆「已舉報翻牆」。（圖取自華春瑩推特）

    有中國網友質疑「在中國是不允許用推特的，為啥華春瑩可用」，怒嗆「已舉報翻牆」。（圖取自華春瑩推特）

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