以巴衝突釀24死203傷 伊朗警告：以色列將付出沉重代價

以色列空襲加薩走廊，造成24死與203傷，圖為爆炸濃霧瀰漫加薩天空的畫面。（法新社）

2022/08/07 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日以巴衝突的煙硝重燃，自本月5日至7日為止，加薩方面已經公佈24人死亡與203人受傷，以色列方面儘管承受百枚飛彈回擊，官方仍稱無人傷亡。對於這場激烈的以巴駁火，各界政治領袖、聯合國呼籲雙方自制，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則警告：「以色列將為此付出沉重代價。」

綜合中東媒體報導，以色列國防軍（IDF）自本月5日起對加薩走廊進行空襲，炸死了巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）側翼聖城旅（al-Quds Brigades）的指揮官賈巴里（Taysir al-Jabari）；聖戰組織不甘示弱也向以色列國土回敬上百枚飛彈，但據以色列軍方表示，大多數飛彈皆被「鐵穹防禦系統」攔截而未對以國造成嚴重損害。

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صواريخ #غزة لم تتوقف منذ مطلع الفجر.. سرايا #القدس تنشر صورا تقول إنها لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة#فلسطين pic.twitter.com/3fVhX5Q1ZV — الجزيرة مباشر （@ajmubasher） August 6, 2022

繼5日雙方激烈的飛彈駁火以後，以色列軍方再度於6日晨間對加薩空襲，炸平了一間位於西加薩的樓房，居民們相繼逃出。根據加薩衛生部統計，這2天的空襲總共造成24人死亡與203人受輕重傷，其中6名孩童在轟炸中不幸身亡。

駐加薩走廊的半島電視台記者薩依德（Youmna al-Sayed）表示，以色列於6日晨間進行密集的飛彈攻擊，造成許多平民的逃難與傷亡，其中有許多還是孩子。她稱：「以色列現在正將平房視為攻擊目標。」

在這場以巴軍事實力懸殊的衝突中，伊朗作為中東區域裡反以色列的中堅勢力也發表聲明，伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）6日釋出聲明稿，表示巴勒斯坦人不會孤軍奮戰，伊朗將與巴勒斯坦在同一條線戰到最後，並且警告以色列將會為此付出沉重代價。

薩拉米說：「今日的巴勒斯坦抵抗勢力已比過去還要更加強悍。」

伊朗普遍被認為是黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、哈瑪斯（Hamas）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織等反以武裝團體的贊助者，以經濟資助以及運送武器的方式協助這些組織發展，以色列以海陸空封鎖的形式圍堵加薩走廊，即是出自於對伊朗支援進口的擔憂。

去年5月初以色列就與加薩走廊引燃飛彈駁火衝突，但是與本次不同的是，上次以色列是針對哈瑪斯進行攻擊，但這次以色列軍方強調攻擊目標以伊斯蘭聖戰組織為主，並未主動攻擊哈瑪斯的軍事區域；因此目前哈瑪斯雖然對以色列拋出譴責，但並未積極介入衝突。另有外媒分析稱，如果加薩走廊的平民傷亡太多的話，哈瑪斯也仍有可能參戰，進而讓以巴衝突的局勢演變為全面戰爭。

目前各界政治勢力皆呼籲以巴雙方克制，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）於日前表示，開羅當局正致力於雙邊的協商程序，但以巴拒絕停止敵對行為。基於加薩走廊面臨缺電、缺燃料的危機，可能導致嚴峻的生活困頓，因此聯合國也於第一時間接觸雙方商討停火事宜，但目前仍無進展。

加薩走廊自從2007年哈瑪斯接管政權以後，即被以色列長期封鎖至今，任何物資包括電力、水、民生用品皆要經過以色列當局核可才能運進加薩走廊，造成加薩走廊的發展停滯與困頓。近年來哈瑪斯與許多在地的伊斯蘭抵抗陣線對抗以色列，以巴邊境產生不少零星衝突，而本次以巴衝突仍尚未落幕。

加薩走廊的醫護人員運送傷患。（法新社）

伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領袖納赫拉（Ziad al-Nakhala）會面，薩拉米警告以色列將付出沉重代價。（法新社）

5日加薩走廊遇襲以後，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織立刻回敬上百枚飛彈給以色列。（歐新社）

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