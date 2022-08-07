以巴衝突釀24死203傷 伊朗警告：以色列將付出沉重代價
〔即時新聞／綜合報導〕近日以巴衝突的煙硝重燃，自本月5日至7日為止，加薩方面已經公佈24人死亡與203人受傷，以色列方面儘管承受百枚飛彈回擊，官方仍稱無人傷亡。對於這場激烈的以巴駁火，各界政治領袖、聯合國呼籲雙方自制，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則警告：「以色列將為此付出沉重代價。」
綜合中東媒體報導，以色列國防軍（IDF）自本月5日起對加薩走廊進行空襲，炸死了巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）側翼聖城旅（al-Quds Brigades）的指揮官賈巴里（Taysir al-Jabari）；聖戰組織不甘示弱也向以色列國土回敬上百枚飛彈，但據以色列軍方表示，大多數飛彈皆被「鐵穹防禦系統」攔截而未對以國造成嚴重損害。
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صواريخ #غزة لم تتوقف منذ مطلع الفجر.. سرايا #القدس تنشر صورا تقول إنها لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة#فلسطين pic.twitter.com/3fVhX5Q1ZV— الجزيرة مباشر （@ajmubasher） August 6, 2022
繼5日雙方激烈的飛彈駁火以後，以色列軍方再度於6日晨間對加薩空襲，炸平了一間位於西加薩的樓房，居民們相繼逃出。根據加薩衛生部統計，這2天的空襲總共造成24人死亡與203人受輕重傷，其中6名孩童在轟炸中不幸身亡。
駐加薩走廊的半島電視台記者薩依德（Youmna al-Sayed）表示，以色列於6日晨間進行密集的飛彈攻擊，造成許多平民的逃難與傷亡，其中有許多還是孩子。她稱：「以色列現在正將平房視為攻擊目標。」
在這場以巴軍事實力懸殊的衝突中，伊朗作為中東區域裡反以色列的中堅勢力也發表聲明，伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）6日釋出聲明稿，表示巴勒斯坦人不會孤軍奮戰，伊朗將與巴勒斯坦在同一條線戰到最後，並且警告以色列將會為此付出沉重代價。
薩拉米說：「今日的巴勒斯坦抵抗勢力已比過去還要更加強悍。」
伊朗普遍被認為是黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、哈瑪斯（Hamas）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織等反以武裝團體的贊助者，以經濟資助以及運送武器的方式協助這些組織發展，以色列以海陸空封鎖的形式圍堵加薩走廊，即是出自於對伊朗支援進口的擔憂。
去年5月初以色列就與加薩走廊引燃飛彈駁火衝突，但是與本次不同的是，上次以色列是針對哈瑪斯進行攻擊，但這次以色列軍方強調攻擊目標以伊斯蘭聖戰組織為主，並未主動攻擊哈瑪斯的軍事區域；因此目前哈瑪斯雖然對以色列拋出譴責，但並未積極介入衝突。另有外媒分析稱，如果加薩走廊的平民傷亡太多的話，哈瑪斯也仍有可能參戰，進而讓以巴衝突的局勢演變為全面戰爭。
目前各界政治勢力皆呼籲以巴雙方克制，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）於日前表示，開羅當局正致力於雙邊的協商程序，但以巴拒絕停止敵對行為。基於加薩走廊面臨缺電、缺燃料的危機，可能導致嚴峻的生活困頓，因此聯合國也於第一時間接觸雙方商討停火事宜，但目前仍無進展。
加薩走廊自從2007年哈瑪斯接管政權以後，即被以色列長期封鎖至今，任何物資包括電力、水、民生用品皆要經過以色列當局核可才能運進加薩走廊，造成加薩走廊的發展停滯與困頓。近年來哈瑪斯與許多在地的伊斯蘭抵抗陣線對抗以色列，以巴邊境產生不少零星衝突，而本次以巴衝突仍尚未落幕。