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    中國漁船搶先共軍「登陸」台灣？ 浙江官方回應打臉小粉紅

    中國網路瘋傳多艘漁船駛往台灣，甚至宣稱浙江岱山多艘漁船已搶先「登陸」台灣。（圖取自微博）

    中國網路瘋傳多艘漁船駛往台灣，甚至宣稱浙江岱山多艘漁船已搶先「登陸」台灣。（圖取自微博）

    2022/08/07 00:27

    〔即時新聞／綜合報導〕共軍4日起在台灣周邊海域進行實彈軍演，並派遣多批次機艦入侵我國防空識別區和跨越海峽中線，刻意持續升高軍事威脅，沒想到中國網路瘋傳多艘漁船駛往台灣，甚至宣稱浙江岱山多艘漁船已搶先「登陸」台灣。對此，中國官方急忙發文否認網傳消息，潑了自嗨的小粉紅一桶冷水。

    中國社群6日瘋傳，共軍在台灣附近軍演行動期間，有部分漁民已到達台灣附近，漁船上掛滿掛滿五星紅旗，還有許多網民聲稱，「8月1號，浙江舟山剛允許出海，浙岱漁船就登路台灣島了，後面閩惠漁也陸續登陸，萬萬沒想到第一批登台的竟然是漁民部隊」。

    對此，浙江省岱山縣海洋與漁業局6日在微博發文否認，強調該縣漁船未駛入網傳海域：「網傳『浙岱漁』船隻在台灣島附近登陸，經核實，8月1日開捕以來我縣所屬漁船均落實管理，未駛入涉事海域，涉事船名號和MMSI碼非岱山籍漁船使用。」

    不少小粉紅見狀失望地說，「唉，大家洗洗睡吧，都是自嗨啊」、「結果是大家在自嗨...」、「原來不是真的 害我空歡喜一場」，也有人不相信官方說法，仍然轉發假訊息。

    中國官方急忙發文否認網傳消息，潑了自嗨的小粉紅一桶冷水。（圖取自微博）

    中國官方急忙發文否認網傳消息，潑了自嗨的小粉紅一桶冷水。（圖取自微博）

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