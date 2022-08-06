裴洛西訪亞洲不只中國跳腳 北韓也嗆「國際和平穩定的最大破壞者」

裴洛西4日訪問南北韓非軍事區，令平壤當局大為不滿，在事後發表聲明加以抨擊。（歐新社）

2022/08/06 16:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西的亞洲出訪之旅，接連遭到中國、北韓等國敵視。《美聯社》報導，北韓當局6日怒斥裴洛西先是訪問台灣、惹惱中國，又在造訪南韓時煽動反北韓情緒，根本是「國際和平穩定的最大破壞者」。

據報導，裴洛西4日訪問南韓期間，前往南北韓非軍事區（DMZ），並與國會議長金振杓（Kim Jin-pyo）會談，雙方同意透過對北韓長期且強大的威懾，加強美韓政府推動朝鮮半島無核化及和平的努力。

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對此，北韓外交部北美事務部門官員曹英三（Cho Yong Sam，譯音）發表聲明表示，除了要威懾（北韓）的說法外，「裴洛西還現身板門店共同警備區域，完全凸顯美國政府對北韓的敵視政策」。

他直言裴洛西此次出訪是在「提油救火」，「裴洛西訪問台灣破壞區域和平與穩定，因而受到中國相應的抨擊；在南韓停留期間，又激化南北韓的對立氛圍，是國際和平穩定秩序的最大破壞者。」

曹英三警告，裴洛西若以為自己可在朝鮮半島安然無恙，將是致命錯誤，「美國將必須為了裴洛西所到之處引起的麻煩付出高昂代價。」

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