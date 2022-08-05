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    說桑迪胡克小學槍擊案是騙局 美國陰謀論名嘴判賠1.22億

    美國極右翼陰謀論名嘴瓊斯因謊稱桑迪胡克小學槍擊是騙局而遭判賠1.2億元。圖為瓊斯3日出庭應訊。（美聯社）

    美國極右翼陰謀論名嘴瓊斯因謊稱桑迪胡克小學槍擊是騙局而遭判賠1.2億元。圖為瓊斯3日出庭應訊。（美聯社）

    2022/08/05 18:56

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國德州奧斯汀的1個陪審團4日裁示，被控誹謗的極右翼陰謀論者瓊斯（Alex Jones），必須賠償桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案1名罹難者的雙親410萬美元（約台幣1.22億元），因為瓊斯誣指該槍擊案是「大騙局」令死者家屬生活在苦痛煉獄。

    這一裁示，瓊斯必須支付的賠償金額，遠低於桑迪胡克小學槍擊案死者之一、6歲男童傑西˙路易斯（Jesse Lewis）的雙親尼爾˙赫斯林（Neil Heslin）與史嘉蕾．路易斯（Scarlett Lewis）索求的1.5億美元。

    還可能被判支付懲罰性賠償

    傑西的雙親對此結果感到興奮，而瓊斯竟也宣稱「勝利」，理由是陪審團判賠的金額，遠低於傑西雙親要求的金額。不過，瓊斯還可能會被判支付懲罰性賠償，陪審團將於5日決定懲罰性賠償的金額，有可能會相當高。

    紐約時報指出，陪審團4日裁定判賠的410萬美元，在於承認瓊斯的誹謗令傑西雙親深受痛苦；至於懲罰性賠償則意在懲罰被告與避免日後再犯。與本案無關的審判顧問泰勒（Jill Huntley Taylor）說，懲罰性賠償是陪審團員對外傳達訊息的機會。

    2012年12月14日，康乃狄克州新鎮（Newtown）桑迪胡克小學發生美國史上死亡人數第2高的校園槍擊案，含校長在內的26名罹難者（不含槍手本人與非死於校內的槍手之母）中，多達20人是年僅6到7歲的幼童。瓊斯在案發後不久便誣指該槍擊案中無人死亡，以及稱該案是槍枝管制倡議人士「策畫」與「炮製」，令罹難學童家長憤怒。

    控告瓊斯誹謗的桑迪胡克小學死者之一傑西˙路易斯的父親尼爾˙赫斯林2日出庭作證時激動拭淚。（美聯社）

    控告瓊斯誹謗的桑迪胡克小學死者之一傑西˙路易斯的父親尼爾˙赫斯林2日出庭作證時激動拭淚。（美聯社）

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