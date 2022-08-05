說桑迪胡克小學槍擊案是騙局 美國陰謀論名嘴判賠1.22億
2022/08/05 18:56
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國德州奧斯汀的1個陪審團4日裁示，被控誹謗的極右翼陰謀論者瓊斯（Alex Jones），必須賠償桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案1名罹難者的雙親410萬美元（約台幣1.22億元），因為瓊斯誣指該槍擊案是「大騙局」令死者家屬生活在苦痛煉獄。
這一裁示，瓊斯必須支付的賠償金額，遠低於桑迪胡克小學槍擊案死者之一、6歲男童傑西˙路易斯（Jesse Lewis）的雙親尼爾˙赫斯林（Neil Heslin）與史嘉蕾．路易斯（Scarlett Lewis）索求的1.5億美元。
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還可能被判支付懲罰性賠償
傑西的雙親對此結果感到興奮，而瓊斯竟也宣稱「勝利」，理由是陪審團判賠的金額，遠低於傑西雙親要求的金額。不過，瓊斯還可能會被判支付懲罰性賠償，陪審團將於5日決定懲罰性賠償的金額，有可能會相當高。
紐約時報指出，陪審團4日裁定判賠的410萬美元，在於承認瓊斯的誹謗令傑西雙親深受痛苦；至於懲罰性賠償則意在懲罰被告與避免日後再犯。與本案無關的審判顧問泰勒（Jill Huntley Taylor）說，懲罰性賠償是陪審團員對外傳達訊息的機會。
2012年12月14日，康乃狄克州新鎮（Newtown）桑迪胡克小學發生美國史上死亡人數第2高的校園槍擊案，含校長在內的26名罹難者（不含槍手本人與非死於校內的槍手之母）中，多達20人是年僅6到7歲的幼童。瓊斯在案發後不久便誣指該槍擊案中無人死亡，以及稱該案是槍枝管制倡議人士「策畫」與「炮製」，令罹難學童家長憤怒。