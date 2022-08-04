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    我的家不是我的家 Booking刊假房源一個月引百人登門

    Booking.com刊登錯誤房源，導致房主飽受身心靈的折磨。（路透社）

    Booking.com刊登錯誤房源，導致房主飽受身心靈的折磨。（路透社）

    2022/08/04 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕知名訂房網站Booking.com日前傳出刊登錯誤房源，導致一名住在倫敦北部的女士茱莉安（Gillian）飽受身心靈的焦慮，深怕受到有心人士的入侵。對此Booking.com負責人表示，這是一起同行競爭的手段，並承諾會對該名女士做出相對應的賠償。

    不願透露全名的茱莉安對英國廣播公司 BBC表示，Booking.com將私人地址放上網站刊登，對她帶來許多困擾，旅人來自香港、沙烏地阿拉伯、洛杉磯、澳洲等地，而她只能殘忍拒絕旅人們入住，並告知這是一起詐欺事件。

    「有人敲門，打開門後只看到一位風塵僕僕的女人，推測來自香港。旁邊站著她女兒，還有一百個行李箱，很明顯她們剛從機場趕過來。」茱莉安在BBC廣播上透露這是她拒絕的第一組客人，爾後兩三個小時內又聽到數次敲門聲。7月5日茱莉安向Booking.com反應，六天之後網站才停止刊登這起荒謬的廣告，然而旅客仍然持續登門直至7月29日，短短25天吸引了上百人登門。

    茱莉安發現網站上的地址配圖並不是自家，而是違法從其他住宿網站下載的照片。一對母女原訂參加7月13日女神卡卡（Lady Gaga）的演唱會，結束後在茱莉安家下榻，然而發現是場騙局後表示，再也不會使用Booking.com。

    對此，Booking.com的發言人回應，公司非常重視安全與隱私，每個禮拜提供數百萬的房源，而大部分的都沒有問題。他更進一步表示，這場詐欺事件是同行競爭的手段，承諾會將房源移除，並聯絡受害者給予相對應的賠償或優惠。

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