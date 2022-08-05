為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「世界超市」浙江義烏遭區域管控 恐衝擊全球供應鏈

    中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次升溫，其中素有「世界超市」之稱的中國小商品經濟中心浙江省義烏市，因確診人數急遽攀升，實施防控臨時管控措施，恐衝擊全球供應鏈。示意圖。（彭博資料照）

    中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次升溫，其中素有「世界超市」之稱的中國小商品經濟中心浙江省義烏市，因確診人數急遽攀升，實施防控臨時管控措施，恐衝擊全球供應鏈。示意圖。（彭博資料照）

    2022/08/05 14:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次升溫，中國官方在今（5）日公布新增了539例確診病例，其中大多來自海南島一帶的縣市，而素有「世界超市」之稱的中國小商品經濟中心浙江省義烏市，更因確診人數急遽攀升而實施防控臨時管控措施，恐因此進一步衝擊全球供應鏈。

    據中國媒體澎湃新聞報導，浙江省義烏市自2日起疫情逐漸升溫，截自4日晚上21點至5日早上9點，確診案例已累積135例本土病例，其中21例為武漢肺炎確診、114例則為無症狀感染者。

    由於疫情傳播速度過快，義烏市的「新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部

    」已在昨（4）日下令，實施防控臨時管控措施，並按照規定對市內開展全員核酸檢測，另外還禁止居民非必要進出社區，但若須進入公共場所，則要持有24小時內的核酸檢測陰性證明，同時暫停非必要營業場所營業和大眾運輸，而多數旅遊區也暫停開放。

    中國浙江省義烏市長年以來都為全球各種小商品的出口重鎮，因此不少商家擔心這次疫情若是繼續不斷升溫，導致該區的管控時間拉長，恐會衝擊到全球的小型商品供應鏈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中港日韓疫情升溫／港單日增5020例 創4個月新高
    2022/08/05 05:30

    中港日韓疫情升溫／港單日增5020例 創4個月新高
    BA.5 新威脅／日本單日近25萬例再創新高 南韓累計確診病例破2千萬
    2022/08/04 05:30

    BA.5 新威脅／日本單日近25萬例再創新高 南韓累計確診病例破2千萬

    預售屋失寵 新成屋才是當紅炸子雞
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播