「世界超市」浙江義烏遭區域管控 恐衝擊全球供應鏈

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次升溫，其中素有「世界超市」之稱的中國小商品經濟中心浙江省義烏市，因確診人數急遽攀升，實施防控臨時管控措施，恐衝擊全球供應鏈。示意圖。（彭博資料照）

2022/08/05 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再次升溫，中國官方在今（5）日公布新增了539例確診病例，其中大多來自海南島一帶的縣市，而素有「世界超市」之稱的中國小商品經濟中心浙江省義烏市，更因確診人數急遽攀升而實施防控臨時管控措施，恐因此進一步衝擊全球供應鏈。

據中國媒體澎湃新聞報導，浙江省義烏市自2日起疫情逐漸升溫，截自4日晚上21點至5日早上9點，確診案例已累積135例本土病例，其中21例為武漢肺炎確診、114例則為無症狀感染者。

請繼續往下閱讀...

由於疫情傳播速度過快，義烏市的「新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部

」已在昨（4）日下令，實施防控臨時管控措施，並按照規定對市內開展全員核酸檢測，另外還禁止居民非必要進出社區，但若須進入公共場所，則要持有24小時內的核酸檢測陰性證明，同時暫停非必要營業場所營業和大眾運輸，而多數旅遊區也暫停開放。

中國浙江省義烏市長年以來都為全球各種小商品的出口重鎮，因此不少商家擔心這次疫情若是繼續不斷升溫，導致該區的管控時間拉長，恐會衝擊到全球的小型商品供應鏈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法