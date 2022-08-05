田徑選手跑到一半「GG滑出來」 尷尬起因竟是沒穿內褲

2022哥倫比亞卡利世界U20田徑錦標賽，在400公尺賽跑項目上，義大利選手諾尼諾因生殖器不斷滑落出褲襠外，從原本領先的位置，不幸淪為最後一名。（圖擷取自@SanchezdeCastro推特）

2022/08/05 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕2022哥倫比亞卡利世界U20田徑錦標賽，正如火如荼的進行中，不過舉辦的400公尺賽跑項目上，卻傳出一場小小的意外事故。義大利十項全能好手諾尼諾（Alberto Nonino）在進入比賽最後衝刺時，生殖器突然不斷滑出褲襠，讓他不得不放慢速度、邊跑邊調整，也從原本領先的位置，不幸淪為最後一名，整個過程影片被放上網路瘋傳，引發討論。

綜合外媒報導，現年18歲的諾尼諾3日時參加U20田徑錦標賽的400公尺賽跑項目，他在鳴槍開跑後就佔據領先位置，在跑至最後的彎道時，更是以驚人的速度超越了2名選手，然而就在進入最後衝刺的時刻，諾尼諾突然多次伸手抓住自己的褲襠，速度也明顯逐漸放慢，最後以51分57秒的成績墊底。

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據西班牙體育記者卡斯特羅（David Sanchez de Castro）指出，這是因為諾尼諾在比賽時，並沒有穿上內褲，導致他在最後衝刺階段時，生殖器不斷滑出褲襠外，也讓諾尼諾為了遮住自己的生殖器，而無法好好繼續發揮實力。

對此，諾尼諾在事後於個人IG發限動表示，對自己這次的表現感到很失望，也坦承是確實是因為褲子的緣故，導致自己比賽失常，「我事後很想試圖一笑置之，但感覺仍然糟透了，也請大家不要再發相關的影片連結給我，我很感謝親朋好友陪伴我，克服在賽後所發生的事情」，另外也對不少媒體報導此事的用詞與內容感到相當不悅，認為根本是在助長霸凌行為。

Mundial de atletismo sub20, Cali （Colombia）. Última serie de los 400 metros del decatlón.



El italiano Alberto Nonino （18 años）, por la calle cinco, empieza muy bien pero acaba entrando último.



Iba con la minga fuera. Literalmente #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/u3Jx8yLaz0 — David Sánchez de Castro （@SanchezdeCastro） August 3, 2022

義大利選手諾尼諾事後在個人IG上，針對此事發限動表達自己這意外深感無奈。（圖擷取自@alberto_nonino_quellovero IG）

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