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    田徑選手跑到一半「GG滑出來」 尷尬起因竟是沒穿內褲

    2022哥倫比亞卡利世界U20田徑錦標賽，在400公尺賽跑項目上，義大利選手諾尼諾因生殖器不斷滑落出褲襠外，從原本領先的位置，不幸淪為最後一名。（圖擷取自@SanchezdeCastro推特）

    2022哥倫比亞卡利世界U20田徑錦標賽，在400公尺賽跑項目上，義大利選手諾尼諾因生殖器不斷滑落出褲襠外，從原本領先的位置，不幸淪為最後一名。（圖擷取自@SanchezdeCastro推特）

    2022/08/05 16:06

    〔即時新聞／綜合報導〕2022哥倫比亞卡利世界U20田徑錦標賽，正如火如荼的進行中，不過舉辦的400公尺賽跑項目上，卻傳出一場小小的意外事故。義大利十項全能好手諾尼諾（Alberto Nonino）在進入比賽最後衝刺時，生殖器突然不斷滑出褲襠，讓他不得不放慢速度、邊跑邊調整，也從原本領先的位置，不幸淪為最後一名，整個過程影片被放上網路瘋傳，引發討論。

    綜合外媒報導，現年18歲的諾尼諾3日時參加U20田徑錦標賽的400公尺賽跑項目，他在鳴槍開跑後就佔據領先位置，在跑至最後的彎道時，更是以驚人的速度超越了2名選手，然而就在進入最後衝刺的時刻，諾尼諾突然多次伸手抓住自己的褲襠，速度也明顯逐漸放慢，最後以51分57秒的成績墊底。

    據西班牙體育記者卡斯特羅（David Sanchez de Castro）指出，這是因為諾尼諾在比賽時，並沒有穿上內褲，導致他在最後衝刺階段時，生殖器不斷滑出褲襠外，也讓諾尼諾為了遮住自己的生殖器，而無法好好繼續發揮實力。

    對此，諾尼諾在事後於個人IG發限動表示，對自己這次的表現感到很失望，也坦承是確實是因為褲子的緣故，導致自己比賽失常，「我事後很想試圖一笑置之，但感覺仍然糟透了，也請大家不要再發相關的影片連結給我，我很感謝親朋好友陪伴我，克服在賽後所發生的事情」，另外也對不少媒體報導此事的用詞與內容感到相當不悅，認為根本是在助長霸凌行為。

    義大利選手諾尼諾事後在個人IG上，針對此事發限動表達自己這意外深感無奈。（圖擷取自@alberto_nonino_quellovero IG）

    義大利選手諾尼諾事後在個人IG上，針對此事發限動表達自己這意外深感無奈。（圖擷取自@alberto_nonino_quellovero IG）

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