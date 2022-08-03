裴洛西訪台》紅線呢？ 小粉紅大崩潰：感謝中方維護地區和平穩定

裴洛西訪團2日晚間抵台，與外交部長吳釗燮、AIT處長孫曉雅等人合影。（外交部提供）

2022/08/03 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西還未確定訪台前，中國官方便持續叫囂祭軍事回應，外界紛擔憂裴洛西若真的來台，專機恐遭攻擊，甚至美中在台海掀戰事。不過昨（2日）晚裴洛西訪團平安抵台，中方雖揚言將於4日「包圍台灣」進行演訓，但中國小粉紅似乎相當不滿意，微博上一片崩潰聲浪。

裴洛西專機2日晚間10點44分順利抵達台北松山機場，消息除了令人振奮，也有不少人跌破眼鏡，不敢相信美國政府第三把交椅竟真的無視中方威脅造訪台灣，尤其是隨著中共叫囂起鬨的小粉紅們。在裴洛西還未確定來台前，不少中國人「滿腔熱血」，高喊稱裴洛西若敢訪台，意味「統一時刻到來」，而今祖國「紅線」又退讓，大批中網友湧入微博大呼失望。

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小粉紅們紛紛表示，「我不會埋怨祖國，我只是為我浪費幾個小時以及熱血感到不值罷了」、「如果不想打，就撤回來吧，演習也挺費錢的」、「某些媒體第一時間還關彈幕評論，真的挺噁心人的」、「紙老虎居然是我自己？」、「真感謝中方為維護地區和平穩定所做的貢獻」、「（裴洛西訪台）比留學生回國都順利」。

此外，還有昨晚翻牆跟著看裴洛西抵台下機直播的中網友，被外網吐槽到「體無完膚」，崩潰表示「我在油管（YouTube）跟人家對線（互懟），現在那些人噴的我連渣都不剩了」、「讓我一個無知民眾知道了這件事後跑過來關注，結果卻被外網嘲諷一頓，我還不如去睡覺」、「以後開團別叫我了，丟臉」。

裴洛西平安訪台並離開，讓中國網友一片崩潰。（圖翻攝自微博）

裴洛西平安訪台並離開，讓中國網友一片崩潰。（圖翻攝自微博）

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