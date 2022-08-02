若中國擊落裴洛西座機 金瑞契：美視為戰爭行為將大規模報復

金瑞契表示，如果中國擊落了裴洛西的座機，美國與盟國將別無選擇，只能進行「大規模報復」。（彭博）

2022/08/02 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在今晚訪台，中國對此強烈反對，連日文攻武嚇。美國前眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）25年前曾與前總統李登輝會面，針對裴洛西此次訪台，金瑞契表示，如果中國擊落了裴洛西的座機，美國與盟國將別無選擇，只能進行「大規模報復」。

根據美國《福斯新聞》報導，金瑞契指出，儘管近期局勢不斷升級，但中國共產黨不太可能做出擊落裴洛西座機這種最極端威脅，像中國國家主席習近平這樣好戰的領導階層也了解，美國與澳洲等印太盟友將毫不猶豫地反擊中國，讓中國陷入癱瘓。

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金瑞契表示：「若最壞的狀況發生，也就是如果中國擊落裴洛西的座機，那就是戰爭行為，我們將別無選擇，只能進行大規模報復。美國依然擁有強大軍隊。」

金瑞契強調，在澳洲、日本等盟友的幫助下，中國不僅會遭受報復性攻擊，還將面臨無法繼續向美國出口商品等窘境，中國經濟將陷入癱瘓，「我們可以快速孤立中國，讓中國發生失業潮，讓他們開始挨餓」。

金瑞契也呼籲，像美國這樣的民主國家，必須挺身站出來對抗任何獨裁政權，證明他們不如表現出來的那麼完美，「如果我們現在屈服，誰知道他們內心會得出什麼結論，以及他們是否會決定試圖佔領台灣，把美國逼得更緊」。

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