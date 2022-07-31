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    一度感動全中國 「二舅」翻車了 被罵多處造假

    播放二舅的中國影音平台嗶哩嗶哩（B站）。（取自bilibili）

    播放二舅的中國影音平台嗶哩嗶哩（B站）。（取自bilibili）

    2022/07/31 20:28

    〔中央社〕越來越多訊息顯示，紅遍中國的網路短片「二舅」有多處涉及造假。其中，主角「二舅」並非被赤腳醫生誤診致殘，而是本身患有小兒麻痺，早已獲得殘疾證。且他是妻子而非作者本人的二舅。

    由於「二舅」一片涉及造假的消息越傳越廣，據中國網友反映，播放此片的中國影音平台嗶哩嗶哩（B站）首頁，約自昨天深夜起就已經看不到「二舅」這部短片，網路上代之而起的是一片罵聲，被戲稱為「二舅翻車了」。

    這部全稱「回村三天，二舅治好了我的精神內耗」短片中的主角「二舅」居住地，日前已經被紅星新聞找到，並採訪到當地的鎮幹部。這名鎮幹部直指，短片「跟掌握的情況有出入」，下轄村幹部「正在掌握他的真實情況」。

    在短片中，製作者唐浩在旁白中提到，「二舅」的殘疾證「不知何故就是辦不下來」。但鎮幹部表示，「二舅」的殘疾證「當年已經辦下來了」，系統顯示1990年就已經有證了。「他（唐浩）發出去的東西跟我們掌握情況不一樣，目前我們也在一一核實」。

    這名鎮幹部更表示，村幹部也和「二舅」家屬聯繫了，且「二舅」出名後「到現在一直在爭取聯繫，但是人家就是說為了不被打擾」。

    此外，唐浩在片中提到，「二舅」當年被衛生院的「赤腳醫生」打錯針導致瘸腿。但當年曾為「二舅」診治的當地衛生院前院長受訪表示，指「二舅」本身罹患「脊髓灰質炎」（即小兒麻痺），並非因為打針所致。

    且報導指出，根據實地了解得知，「二舅」的母親並非如片中所說由「二舅」一人獨力撫養，而是由5個兄弟姐妹一齊撫養。

    鎮幹部因此表示，這部短片「多少有點別的元素摻和進去」，「他（作者）發出去的所有東西，有些句子之類和我們掌握情況不一樣」。

    更有甚者，據「二舅」的鄰居透露，「二舅」短片的作者「衣戈猜想」（唐浩的網名）並非他的外甥，而是他的外甥女婿。也就是說，片中的「二舅」其實是唐浩妻子的二舅，而非作者的二舅，兩人沒有血緣關係。對於「二舅」的一切，作者都是從認識妻子後才認識的。

    先前紅星新聞報導，有中國網友首先踢爆，「二舅」影片中的文案，實際上是抄襲湖南省岳陽縣一名中學老師吳標華的文章，這篇文章的標題也是「二舅」，且曾在2021年時被選入岳陽市高三語文模擬考的閱讀測驗題。

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