義大利爆種族歧視 非裔攤販當街遭打死引發數百人上街抗議

義大利非裔移民被一名義大利人當街毆打、掐脖子致死。（圖取自推特）

2022/07/31 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕義大利數百名非裔移民昨上街抗議，他們不滿一名奈及利亞籍移民竟然在白天最熱鬧的街上，被一名義大利人當街毆打、掐脖子致死，旁觀的路人們全程沒有上前阻止。該影片在義大利媒體、社群網站瘋傳，目前警方已經逮捕32歲的嫌疑人。

根據外媒報導，死者為奧格楚庫庫（Alika Ogorchukwu），現年39歲，已婚育有2子，因車禍受傷後，改在海濱小鎮奇維塔諾瓦馬爾凱（Civitanova Marche）最熱鬧街上兜售維生，他28日擺攤兜售，並一名女子說「買幾條手帕或給1歐元」，此舉引發女子男友、嫌疑人費拉佐（Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo）怒火。

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義大利警方表示，嫌疑人費拉佐先搶走奧格楚庫庫拐杖，用拐杖將他推倒在地，接著以膝蓋壓制，並多次徒手毆打、甚至掐脖子，最後還搶走手機。奧格楚庫庫當場身亡，驗屍報告也證實，奧格楚庫庫死因包含被毆、窒息等。警方以謀殺、盜竊逮捕費拉佐。

該事件因涉及種族歧視，相關影片迅速在社群媒體瘋傳，根據《半島電視台》報導，ACSIM移民協會的阿曼扎（Daniel Amanza）表示，可悲的是周邊的旁觀者只顧著拍影片，雖然有大喊「停下」卻沒有人上前阻止。《衛報》報導一家福利協會的創始人、牧師阿爾巴內西（Vinicio Albanesi）怒批，這是對最脆弱的人發洩種族主義和憤怒。

適逢義大利議會競選期間，該事件也引發政治人物關注。前總理兼左翼民主黨領袖萊塔（Enrico Letta）在推特上寫到，奧格楚庫庫被謀殺令人悲傷，前所未聞的殘忍行為、普遍的冷漠，這種行為沒有正當理由。當地右翼政治家阿夸羅利（Francesco Acquaroli）說，除了向奧格楚庫庫的家人表示深切哀悼外，對前所未有的暴力行為表達堅決譴責。

Il male non è solo di chi lo commette ma anche di chi guarda e lascia fare. Il male si nutre da sempre di un combinato di crudeltà e malvagità, d’indifferenza e viltà: le prime due riguardano gli autori del male, le seconde gli spettatori#LuigiCiotti #AlikaOgorchukwu #civitanova pic.twitter.com/kYg3ljSSPv — libera contro mafie （@libera_annclm） July 30, 2022

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