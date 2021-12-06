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    罕見！美國大使館指責：日本警方似乎老是「針對外國人」

    美國駐日大使館今（6）日聲明指出，收到多起外國人疑似遭日本警方以「種族歸納」（Racial Profiling）偏見針對的報告，包括遭到無理的拘留、問話及搜查等。圖為日本警察示意圖，非當事人。（路透）

    美國駐日大使館今（6）日聲明指出，收到多起外國人疑似遭日本警方以「種族歸納」（Racial Profiling）偏見針對的報告，包括遭到無理的拘留、問話及搜查等。圖為日本警察示意圖，非當事人。（路透）

    2021/12/06 22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐日大使館今（6）日聲明指出，收到多起外國人疑似遭日本警方以「種族歸納」（Racial Profiling）偏見針對的報告，包括遭到無理的拘留、問話及搜查等。

    《路透》報導，美國駐日大使館今（6）日晚間發出聲明表示，收到多起投訴報告，指出有外國人因身分和種族遭到日本警方無理盤查、拘留。美國使館也強調，美國國民若遭遇這種刁難，應將證據保存，並在遭拘留的第一時間向使館尋求協助。

    日本幾乎為單一民族社會，也有部分人將升高的犯罪率與移民人口作無稽連結，但日本因人口老化嚴重，需要大量移民填補勞力短缺的問題。

    報導指出，美國使館對其親近的盟友日本做出此等指控，是極為罕見的事情。對此，美國駐日使館發言人表示，這則發表在推特上的聲明是一個提醒，他沒有任何需要補充的地方。

    日本內閣官房長官松野博一則對此表示，警方盤查嫌疑人士的因素有很多，但絕對不包括其種族或國籍。

    然而，「日本聲援非裔」組織（Japan for Black Lives）發起人川原直實（Naomi Kawahara）卻像記者表示，日本警察的「種族歸納」歧視「根本已經不是新聞」，尤其是針對外國人或日本混血兒。

    川原說：「我有個（非裔）朋友住在日本6年，總共被警察盤查超過30次。有時候甚至只是在他家門口，要去遛狗就被盤查。」

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