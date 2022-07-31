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    烏俄兩軍激烈交戰 澤倫斯基下令頓內茨克民眾撤離

    澤倫斯基下令頓內茨克民眾從當地撤離。（路透）

    澤倫斯基下令頓內茨克民眾從當地撤離。（路透）

    2022/07/31 07:26

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯持續交戰中，烏克蘭總統澤倫斯基30日表示，烏俄兩軍在烏東頓巴斯地區激烈交戰，下令頓內茨克地區的民眾從當地撤離。澤倫斯基強調：「現在離開頓內茨克的人越多，俄羅斯軍隊有時間殺死的人就越少。」

    綜合外媒報導，澤倫斯基30日下令強制疏散頓內茨克州的民眾，表示撤離的居民將獲得政府補償。澤倫斯基指出，包括頓內茨克與盧甘斯克在內的頓巴斯地區，約有數十萬人需要撤離，許多人拒絕離開，但仍需要這麼做。澤倫斯基向國民呼籲：「如果你有機會，請和那些還留在頓巴斯戰區的人談談，說服他們離開，特別是那些孩子的家庭。」

    烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）提到，頓內茨克的天然氣供應管線都已經被破壞，需要在冬季到來前開始疏散。韋列舒克指出，烏克蘭政府目前已開設一個協調中心，協助頓內茨克地區的居民透過火車及公車，轉移至烏克蘭境內其他更加安全的地方。

    若有人「拒絕撤離」，韋列舒克表示，拒絕撤離者必須簽署某種形式的切結書，表明他們理解並意識到留在戰區可能發生的所有後果，並為自己的生命安全負責。

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