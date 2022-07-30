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    俄大撒幣招志願軍 無軍事經驗可月薪14.5萬起跳

    為填補戰損兵力，俄國全境也持續招募「特別軍事行動」的志願軍，月薪可達新台幣14萬5000元起跳。（美聯社）

    為填補戰損兵力，俄國全境也持續招募「特別軍事行動」的志願軍，月薪可達新台幣14萬5000元起跳。（美聯社）

    2022/07/30 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國全面入侵烏克蘭已滿5個月，為填補戰損兵力，俄國全境也持續招募「特別軍事行動」的志願軍，且部分區域志願者軍事經驗並非必需。此外，俄國政府對志願兵提供的薪水也相當豐厚，月薪可達新台幣14萬5000元起跳。

    根據《CNN》報導，俄國總統普廷遲未宣布全國總動員，而是藉由志願軍的方式避免劇烈的徵兵行動。此外，俄國也將招募重點放在境內較貧窮且偏僻的地區，希望讓金錢的利誘發揮更大效用。

    而招募條件也會隨著地區不同變化，例如在喀山（Kazan）地區，招募條件便要求志願者為49歲以下男性，並且擔任特定專業兵種達4個月時間。不過在部分地區，只要60歲以下並且沒有犯罪紀錄就可以加入。

    此次志願兵招募的兵役期限從4個月到1年不等皆有。在待遇上薪資也比俄國平均高上許多，以俄國西部和彼爾姆（Perm）地區來說，底薪可達30萬盧布（約14.5萬新台幣），在較為偏遠的地區待遇則略低，約28萬盧布（約13.5萬新台幣），相對而言，俄國平均薪資卻只有3萬到4.5萬盧布（1萬4000到2萬2000新台幣）左右，僅有志願軍薪水的十分之一。

    目前估計有超過3萬名志願者被動員送往戰爭前線，並且約四分之一到三分之一比例的志願兵將被派遣至東頓巴斯地區。

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