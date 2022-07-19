無懼被當叛國 俄前軍人參戰助烏克蘭守衛家園

烏克蘭傷兵從前線退下到後方接受治療，其中不乏俄羅斯的志願戰士。（法新社）

2022/07/19 21:25

〔中央社〕烏克蘭首都基輔郊區一處復健中心內，擠滿在前線受傷的軍人，他們的手腳似乎布滿彈片造成的傷口，其中包括卡普魯諾夫，不過替烏克蘭作戰的他其實是個百分之百的俄羅斯人。

卡普魯諾夫（Stepan Kaplunov）兩隻腳在作戰時被炸斷，他躺著的病床附有一台可以移動雙腿的老舊機器。頂著光頭、蓄著鬍的他手上有刺青，與房內其他烏克蘭軍人無異，不同的是他只有俄羅斯公民身分。

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卡普魯諾夫出生於莫斯科東北方約150英里的伊文諾弗（Ivanovo），成長於俄國極北，還曾加入俄羅斯軍隊到敘利亞服役，他向美國有線電視新聞網（CNN）展示自己的俄國出生文件。

卡普魯諾夫自稱反對俄國政府，形容俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）是暴君，但一直到2014年俄國勢力占領烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）和頓巴斯（Donbas）部分地區後，他才覺得有必要採取實際行動。

他透過翻譯告訴CNN：「我當過軍人，希望運用我的技能。我同情烏克蘭，覺得烏克蘭是對的，值得幫助。」

所以他跨過邊界，加入當年許多成員是極端國族主義者和白人至上主義者的「亞速營」（Azov Battalion），原因無關意識型態，而是身為外國戰士加入亞速營最容易，而且他認識裡面的人。

亞速營現已編入烏克蘭正規軍，並試圖與自身的極端主義源頭保持距離，但俄國仍認為亞速營是一群新納粹分子。經由俄占區逃離戰火的平民回報，他們都會被檢查身上是否帶有亞速營或極右國族主義的刺青。

卡普魯諾夫說他兩年後就離開亞速營，調到烏克蘭軍隊其他部隊，但他的左臂上仍有「天生殺手」，德文「勝利或死亡」等口號的刺青，後者與納粹德國有關。他說那是他的「人生格言」，也喜歡其字體和發音。

今年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭，卡普魯諾夫負責以步槍和火箭炮捍衛基輔東郊一座村莊，一枚砲彈終究擊中了他。卡普魯諾夫回憶，他當時腦震盪非常嚴重，耳朵出血，眼睛還有傷口，所以幾秒後他恢復意識時看不到東西。

他說：「我試著爬走，想用手榴彈炸死自己，才不會被俘虜。」他擔心自己被抓後會遭殺害、虐待或囚禁。

俄國國會本月已通過叛國相關法律，明令俄國公民不得在任何軍事衝突中對抗俄國，否則可能面臨長達20年的徒刑。

卡普魯諾夫公開形容自己是「烏克蘭民族主義者」，但他宣稱從來就沒有抱持新納粹或白人至上主義觀點。在這場戰爭中，俄羅斯放大烏克蘭一小群極右派極端分子，試圖合理化對烏克蘭發起「特殊軍事行動」；烏克蘭官員也經常指控俄國人種族歧視。

卡普魯諾夫決定參戰對抗俄國，讓他失去一些在母國的朋友，但他說有些朋友默默支持他。

俄國政府公報已將卡普魯諾夫列入200多名涉及恐怖主義、極端活動的嫌疑犯，俄國安全單位也造訪他在俄國的雙親，但他認為俄國雖然有點目無法治，還是會尊重某些規範和權利，「所以我的父母不會有問題」。

現在烏克蘭已是卡普魯諾夫的家、他的未來所在，但他沒有烏克蘭護照，也不特別覺得自己是烏克蘭人，他還是個俄國人。

隔壁床的烏克蘭同袍帕奇卡（Vlad Pachka）不覺得這有什麼大問題，帕奇卡說：「雖然他在自己的國家被當成罪犯、傭兵，但我會隨時歡迎他來住我家、來吃飯，因為他在捍衛我的家園。」

卡普魯諾夫知道自己可能永遠回不了俄國，他走路得靠拐杖，手也變形，眼睛還非常畏光，可能還得復健好幾個月。但他說，一旦完全恢復健康，他就會直接回去打仗。

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