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    川普打小白球「誤用」總統徽章 有違法之虞

    美國前總統川普28日在新澤西州貝德明斯特的自家高球場參加比賽，他所駕駛的高球車上印有美國總統徽章（川普右後上方紅圈處）。（美聯社）

    美國前總統川普28日在新澤西州貝德明斯特的自家高球場參加比賽，他所駕駛的高球車上印有美國總統徽章（川普右後上方紅圈處）。（美聯社）

    2022/07/29 23:51

    〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報29日報導，美國前總統川普28日被目擊到在新澤西州的自家高球場上出賽時，所使用的多項個人用品上都有印有美國總統徽章，涉嫌違法。

    包括毛巾、高球車與其他用品上，都有此一象徵美國總統的圖徽。此舉涉嫌違反美國聯邦法律，因為如此使用代表美國總統與副總統的徽章，有傳達出「（獲得）美國政府贊助或支持的錯誤印象」之虞，違者最重可處入獄6個月、罰款或兩罰併行，但實際上鮮少進行裁罰。

    這並非川普首度被踢爆在其產業上使用美國總統徽章。根據富比世雜誌（Forbes），今年4月的一篇Instagram貼文顯示，佛羅里達州西棕櫚灘的川普高球場上就有總統徽章。此外，美國媒體早在2018年就披露，川普集團（Trump Organization）訂購印有美國總統徽章的發球台標誌。

    2022年利夫高球巡迴賽（LIV Golf series）第3回合29日起一連3天在美國新澤西州貝德明斯特（Bedminster）的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）開打，川普28日參加的是職業業餘配對賽。

    27日在美國新澤西州貝德明斯特的川普高球俱樂部拍攝的畫面顯示，該球場第18洞附近也有美國總統徽章。（歐新社）

    27日在美國新澤西州貝德明斯特的川普高球俱樂部拍攝的畫面顯示，該球場第18洞附近也有美國總統徽章。（歐新社）

    今年稍早的一篇Instagram貼文顯示，佛羅里達州西棕櫚灘的川普高球場上也有美國總統徽章。（圖擷取自Instagram）

    今年稍早的一篇Instagram貼文顯示，佛羅里達州西棕櫚灘的川普高球場上也有美國總統徽章。（圖擷取自Instagram）

    美國總統徽章。2022年4月28日，美國總統拜登在白宮羅斯福廳發言時，把手放在裝飾有美國總統徽章的講台上。（歐新社）

    美國總統徽章。2022年4月28日，美國總統拜登在白宮羅斯福廳發言時，把手放在裝飾有美國總統徽章的講台上。（歐新社）

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