「夏威夷僧海豹」當媽變超兇！主動瘋狂攻擊路過泳客

〔即時新聞/綜合報導〕美國夏威夷著名度假勝地之一的威基基海灘,日前傳出有遊客遭到當地野生動物攻擊的事件。有位女遊客下海游泳沒多久,就被1隻「夏威夷僧海豹」(Hawaiian monk seal)游上前瘋狂追逐、啃咬,所幸有民眾即時划船上前救援,才將她救上岸。事後經調查發現,這隻僧海豹於2週前剛當媽媽,推測是為保護孩子,才會主動攻擊人類。

綜合外媒報導,被攻擊的女遊客是來自美國加州的60歲小學教師,她於24日前往威基基海灘度假,正當下水於海中游泳時,突然海中出現1隻僧海豹,並快速朝女遊客游了過去,待雙方距離夠接近後,這隻僧海豹便開始瘋狂啃咬女遊客,即便她往反方向游、揮舞雙手來試圖躲開攻擊,僧海豹仍不斷撲向女遊客。

而這個過程也全被岸上其他遊客目擊,有人看到後放聲尖叫、有人則是打911報警求救,所幸有位男子見狀,立即划船上前靠近女遊客,才讓僧海豹停止繼續攻擊,而岸上2位男子也快速衝入海中,將這名受傷的女遊客拉上岸,並緊急送往醫院救治。

事後經當地保護島上瀕臨物種、非營利組織「夏威夷海洋動物響應」(The Hawaii Marine Animal Response)調查,表示當時攻擊女遊客的僧海豹,大約在2週前於該海域的沙灘上產下了1隻幼崽,而這處沙灘正好位在女遊客下水游泳的附近,外加哺育期間的母僧海豹,性情會變得相當兇猛,推測是為了保護幼崽,才會因此做出主動攻擊人類的行為。

另外在當地的海灘上,其實有設置多個警示公告牌,呼籲民眾盡可能避開該水域至少 150英尺的距離,也讓相關單位能持續偵測、紀錄僧海豹的生活狀況。這名女遊客可能沒有注意到海灘上的警示公告牌,才誤入這時期相當危險的區域游泳,進而導致被攻擊,若不是有人即時相救,恐怕後果不堪設想。

這起事件也驚動了當地「土地與自然資源部門」(Department of Land and Natural Resources),因為擅自騷擾瀕臨絕種的僧海豹是重罪,不過該部門在認真審視這起事件後,認為這名女遊客並非主動蓄意挑釁僧海豹,下水時也可能真的不知道附近會有僧海豹出沒,因此傾向不開罰來做結。

