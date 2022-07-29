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    「夏威夷僧海豹」當媽變超兇！主動瘋狂攻擊路過泳客

    美國夏威夷著名度假勝地之一的威基基海灘，日前驚傳有位60歲女遊客慘遭當地夏威夷僧海豹攻擊。（美聯社）

    美國夏威夷著名度假勝地之一的威基基海灘，日前驚傳有位60歲女遊客慘遭當地夏威夷僧海豹攻擊。（美聯社）

    2022/07/29 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷著名度假勝地之一的威基基海灘，日前傳出有遊客遭到當地野生動物攻擊的事件。有位女遊客下海游泳沒多久，就被1隻「夏威夷僧海豹」（Hawaiian monk seal）游上前瘋狂追逐、啃咬，所幸有民眾即時划船上前救援，才將她救上岸。事後經調查發現，這隻僧海豹於2週前剛當媽媽，推測是為保護孩子，才會主動攻擊人類。

    綜合外媒報導，被攻擊的女遊客是來自美國加州的60歲小學教師，她於24日前往威基基海灘度假，正當下水於海中游泳時，突然海中出現1隻僧海豹，並快速朝女遊客游了過去，待雙方距離夠接近後，這隻僧海豹便開始瘋狂啃咬女遊客，即便她往反方向游、揮舞雙手來試圖躲開攻擊，僧海豹仍不斷撲向女遊客。

    而這個過程也全被岸上其他遊客目擊，有人看到後放聲尖叫、有人則是打911報警求救，所幸有位男子見狀，立即划船上前靠近女遊客，才讓僧海豹停止繼續攻擊，而岸上2位男子也快速衝入海中，將這名受傷的女遊客拉上岸，並緊急送往醫院救治。

    事後經當地保護島上瀕臨物種、非營利組織「夏威夷海洋動物響應」（The Hawaii Marine Animal Response）調查，表示當時攻擊女遊客的僧海豹，大約在2週前於該海域的沙灘上產下了1隻幼崽，而這處沙灘正好位在女遊客下水游泳的附近，外加哺育期間的母僧海豹，性情會變得相當兇猛，推測是為了保護幼崽，才會因此做出主動攻擊人類的行為。

    另外在當地的海灘上，其實有設置多個警示公告牌，呼籲民眾盡可能避開該水域至少 150英尺的距離，也讓相關單位能持續偵測、紀錄僧海豹的生活狀況。這名女遊客可能沒有注意到海灘上的警示公告牌，才誤入這時期相當危險的區域游泳，進而導致被攻擊，若不是有人即時相救，恐怕後果不堪設想。

    這起事件也驚動了當地「土地與自然資源部門」（Department of Land and Natural Resources），因為擅自騷擾瀕臨絕種的僧海豹是重罪，不過該部門在認真審視這起事件後，認為這名女遊客並非主動蓄意挑釁僧海豹，下水時也可能真的不知道附近會有僧海豹出沒，因此傾向不開罰來做結。

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