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    美媒曝裴洛西29日出訪亞洲 「暫定」台灣行程

    美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述消息人士表示，眾議院議長裴洛西29日將率團訪問亞洲，台灣行程僅列「暫定」。（美聯社檔案照）

    美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述消息人士表示，眾議院議長裴洛西29日將率團訪問亞洲，台灣行程僅列「暫定」。（美聯社檔案照）

    2022/07/29 07:41

    〔中央社〕美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天引述消息人士表示，眾議院議長裴洛西29日將率團訪問亞洲，預定造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，目前台灣行程僅列「暫定」。

    NBC News今天引述兩位不具名消息人士表示，裴洛西（Nancy Pelosi）29日將率領國會團訪問亞洲。根據其中一名今天下午看過出訪行程的消息人士，裴洛西將造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，而外界最關注的台灣行則列為「暫定」（tentative）。

    報導說，裴洛西邀請幾位資深國會議員參與訪團，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks），以及去年11月曾率團訪台的眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）。高野今天婉拒回應。

    眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）辦公室昨天向中央社記者證實，麥考爾也受邀，但因有其他安排無法參與。

    裴洛西在美國總統繼承順位排名第2，傳出將訪問台灣後引起中國高度不滿，揚言將強硬回應。截至目前，裴洛西辦公室都以安全慣例為由，不願討論出訪行程，美國行政部門也尚未證實。

    若順利成行，裴洛西將是繼1997年時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，首位訪問台灣的美國眾議院議長。

    談到裴洛西訪台可能性，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天告訴中央社記者，就她了解，裴洛西決心要去台灣，過去一週的情勢升高她不去的代價。

    不過，葛來儀認為裴洛西還是有方法能夠延後行程，保全面子。她說，美國國會或行政部門需要採取其他作為，展現美國捍衛自身利益及支持台灣的決心，才不會看來軟弱，「這是可行的」。

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