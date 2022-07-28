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    中共政治局會議 習近平重申穩經濟與動態清零

    中共總書記習近平今天主持中共中央政治局會議，強調要做好下半年經濟工作，並重申中國面對疫情堅持動態清零立場。（路透資料照）

    中共總書記習近平今天主持中共中央政治局會議，強調要做好下半年經濟工作，並重申中國面對疫情堅持動態清零立場。（路透資料照）

    2022/07/28 19:53

    〔中央社〕中共總書記習近平今天主持中共中央政治局會議，強調要做好下半年經濟工作、確保房地產市場穩定、化解村鎮銀行風險，並重申中國面對疫情堅持動態清零、嚴格防控的立場。

    新華社報導，中共中央政治局28日舉行會議，分析研究當前經濟形勢、安排下半年的經濟工作，並審議「關於十九屆中央第九輪巡視情況的綜合報告」。會議由總書記習近平主持。

    會議強調，中國有效統籌疫情防控和經濟社會發展工作，疫情防控取得積極成效，經濟社會發展取得新成績。

    會議提到，要做好下半年經濟工作，堅持「穩中求進」，以完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，鞏固經濟回升趨勢，致力於穩就業、穩物價，保持經濟在合理區間運行。

    會議強調，宏觀政策要在擴大需求方面有「積極作為」。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支援，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。

    會議並強調，要提高產業鏈、供應鏈的穩定性和國際競爭力，暢通交通物流，優化國內產業鏈布局，支援中西部地區改善基礎設施和營商環境。

    針對COVID-19疫情防控，會議重申堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能鬆懈厭戰。同時，要做好病毒變異追蹤和新疫苗新藥物研發。

    會議提到，要穩定房地產市場，堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」，支持剛性和改善性住房需求，「地方政府落實責任，保交樓、穩民生。」

    對於近日部分地區村鎮銀行發生金融風險，會議強調要保持金融市場總體穩定，妥善化解風險，嚴厲打擊金融犯罪。

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