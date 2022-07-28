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    防華為攔截軍事資訊 美戰略司令部籲更新核武系統

    華為的資訊設備屢遭質疑，美軍戰略司令部司令李察表示，美國須持續現代化核武指揮與控制系統，以對抗外國公司設備可能進行的情報偵蒐行動。（路透）

    華為的資訊設備屢遭質疑，美軍戰略司令部司令李察表示，美國須持續現代化核武指揮與控制系統，以對抗外國公司設備可能進行的情報偵蒐行動。（路透）

    2022/07/28 19:44

    〔中央社〕美軍戰略司令部司令李察今天表示，美國須持續現代化核武指揮與控制系統，以對抗設在核武飛彈基地附近通訊基地台內部外國公司設備可能進行的情報偵蒐行動。

    路透社曾報導，美國商務部（Commerce Department）正調查中國電信設備製造商華為對國家安全構成的威脅，因為外界擔心華為的設施可能攔截有關核武飛彈基地的敏感資訊，並回傳至北京。李察（Charles Richard）被問及此事時發表了上述評論。

    消息人士告訴路透社，商務部在拜登（Joe Biden）去年初上任後不久啟動這項先前未公開的調查，因他擴充實施一項2019年5月的行政命令，賦予商務部調查權。2019年那項行政命令鑒於美國資訊和通訊技術與服務供應鏈面臨威脅，宣告國家進入緊急狀態，拜登簽署行政命令進一步因應持續的國家緊急狀態。

    李察告訴記者：「我們很清楚我們的核武指揮與控制系統可能面臨的種種威脅。這不是什麼新鮮事，對吧？」

    他說：「我對這套系統很有信心，但我認為你們說的那些威脅並非不會有變動，我們也將繼續現代化我們的核武指揮與控制系統，使其得以超脫那些威脅。」

    李察並未指名華為，而華為發言人並未回應置評請求。

    雖然華盛頓當局幾乎沒有公開任何證據，華為仍長期遭到美國政府指控可能監控美國用戶。華為則否認上述指控。

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