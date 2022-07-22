美調查華為 憂軍事敏感資訊傳回中國

美國拜登政府正在調查中國電信設備鉅子華為。（路透檔案照）

2022/07/22 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透廿一日引述兩位知情人士報導，美國拜登政府正在調查中國電信設備鉅子華為（Huawei），主要擔憂使用華為設備的美國行動通訊基地台，可能取得軍事基地和飛彈發射井的敏感資訊，華為可能將這些資訊傳回中國。

匿名知情人士指出，美國政府擔憂華為可能會透過這些設備，取得有關軍事演習、軍事基地和人員戰備狀態的敏感數據。該名人士要求匿名，因為該調查屬機密且涉及國家安全。據透露，這項調查在美國總統拜登去年初上任後不久，就由美國商務部啟動。

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路透引述一份所見的十頁文件報導，美國商務部二○二一年四月向華為發出傳票，以了解華為設備能從手機獲取數據、並與外國方面共享數據的公司政策，包括文字訊息和地理位置定位數據。

保護人民免受惡意資訊蒐集

對此，美國商務部回應，無法「確認或否認正在進行的調查」，但也直言「保護美國人民的安全和保障，免受惡意資訊蒐集威脅，這對保護我們的經濟和國家安全至關重要」。華為沒有回應置評請求。

八名美國現、前任政府官員表示，此調查反映對華為的國安顧慮持續存在。近年來，具有解放軍背景的華為已遭美國政府祭出一系列限制，包括出口管制在內。受訪的律師、學者和前官員表示，一旦美國商務部裁示華為構成國安威脅，美國商務部新權限可禁止所有對華為的美國交易、要求美國電信商移除華為設備、或處以罰金等懲罰。

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