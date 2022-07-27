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    南京「夏日動漫祭」點燃中國反日情緒 各省10多個活動取消

    中國反日情緒最近再度蔓延，10多個多個大型日本動漫活動都被喊停。（路透檔案照）

    中國反日情緒最近再度蔓延，10多個多個大型日本動漫活動都被喊停。（路透檔案照）

    2022/07/27 19:41

    〔中央社〕中國反日情緒最近再度蔓延，山東、江西、雲南等地已10多個多個大型日本動漫活動都被喊停。這輪事件的引爆點是日前一場原訂在南京舉行的動漫活動被批「侮辱先烈、天理不容」。

    近日中國的日本動漫社群再次上演「大逃殺」，全國各地至少有10多場原訂在7月下旬到8月間舉行的日本動漫相關活動紛紛喊停，部分需付費參加的活動，主辦方也已發出退費的公告。

    根據香港明報、中新網報導，這波抵制與取消的浪潮起於一場原定7月中在南京舉行夏日動漫祭。照主辦方事前的宣傳資料指出，這場夏日祭活動將有兩場大型和風市集、擺設高10公尺的大型鳥居，以及在現場設置繪馬許願牆，並且有多場動漫相關活動，讓參加民眾彷彿置身在日本的夏日祭典現場。

    但這活動發布後不久，隨即在網路上引發討論，更衍生成遍及全國的「重大事件」。原因之一，是今年適逢南京大屠殺85周年，部分批評稱這場在南京舉行的「夏日祭」宣揚日本文化，甚至有意為日本軍國主義宣傳，充滿挑釁、侮辱先烈，天理不容。

    隨著批評聲浪越來越大，這場活動也隨即喊停，然而停辦原因是「天氣因素、安全考量」。然而網友出征的腳步並沒有停下來，連日來10多場即將舉辦的「夏季日」活動接連被點名，因此主辦方先後宣布停辦，部分租借場地的業者也急忙跳出來澄清，表示不知道承租方式要舉辦「夏日祭」。

    綜合中國社群平台微博與媒體整理，原定舉行活動的地點遍及雲南、安徽、江西、江蘇、黑龍江、四川、山東、廣東，目前取消的活動類型包含演唱會、動漫展、遊戲嘉年華等。

    目前這波浪潮還在持續當中，網路上陸續有中國各地網友回報，這兩天仍有部分動漫展相關活動宣布取消。

    報導中引述多位動漫愛好者看法，有人認為這個活動已經舉辦好幾年了，以前也沒出事，不知道為什麼今年的反應這麼大；有人則表示，即便身為二次元的愛好者，在民族情感上也無法接受南京「夏日祭」的方式。

    此外，也有人提及，「日本動漫並非漫展的全部，漫展也不等同於夏日祭」、「與之前相比，現在穿漢服逛漫展的人變多了」。

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