為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國饒舌歌手嗆酸民「有種就來找我」 5分鐘後遭槍殺身亡

    班茲是佛州一名小有名氣的饒舌歌手，於22日下午遭槍擊身亡。（翻攝自rolliebands的instagram頁面）

    班茲是佛州一名小有名氣的饒舌歌手，於22日下午遭槍擊身亡。（翻攝自rolliebands的instagram頁面）

    2022/07/27 14:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州坦帕灣（Tampa）於22日發生一場槍殺案件，名為班茲的（Rollie Bands）的美國饒舌歌手於自家公寓停車場遭到槍殺，據傳他在遭戕害幾分鐘前，曾經於社群媒體Instagram上發文，怒嗆酸民說「有種就來我家找我」，因此佛州警方不排除這是兇手犯案動機，目前也正在調查殺人逃逸的兇手身分為何。

    綜合外媒報導，班茲於22日下午於自家公寓的停車場遭人槍殺，送往醫院後宣告不治。在班茲遭遇兇手之前，他在Instagram上怒槓酸民，表示：「很多弟兄（nigga）都知道我住在佛羅里達，不過我還是睡得很好。如果有弟兄想一起抽根菸的話，我5分鐘內就會回到我老家（crib）。」在嘲諷完酸民以後，班茲還很有種的提供他家地址。

    結果5分鐘過後，班茲就在他老家附近的停車場遭到槍擊。當警方到場的時候，發現班茲受嚴重槍傷，而兇手則是早已逃之夭夭。

    據希爾斯伯羅縣（Hillsborough County）的警察辦公局稱，他們認為兇嫌與受害人可能互相認識，先排除殺手隨機犯案的動機，也尚不確定多少人可能涉案其中。

    班茲是出生於佛州坦帕灣的一名饒舌歌手，在網路上小有名氣，因此班茲死亡的新聞引起許多粉絲不捨，他們到班茲的社群平台留言，寫道：「願他美麗的靈魂能夠安詳」、「好難過，他應該要活下來的。」

    而對於班茲的黑粉來說，他們則是藉由這個機會嘲諷他向酸民挑釁的行為，認為他的槍殺案不過就是咎由自取而已，他們寫道：「這傢伙想死，如果你沒本事，就不要裝得好像很屌（gangster）一樣」、「玩蠢遊戲只會得到蠢結果。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    幫派糾紛？印度知名饒舌歌手遇害 家屬粉絲質疑案情不單純
    2022/05/31 00:50

    幫派糾紛？印度知名饒舌歌手遇害 家屬粉絲質疑案情不單純
    學妹劈腿饒舌歌手 疑他花心誣告性侵
    2022/05/08 05:30

    學妹劈腿饒舌歌手 疑他花心誣告性侵

    科技走廊帶動就業人口 絕版2字頭好宅在這區
    慘！創業遇疫情 談戀愛遭仙人跳
    2022/05/08 05:30

    慘！創業遇疫情 談戀愛遭仙人跳
    俄羅斯歌手搭檔巡演 替烏克蘭難民募款
    2022/04/26 23:18

    俄羅斯歌手搭檔巡演 替烏克蘭難民募款

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    美饒舌歌手遭槍殺身亡 竟在夜店舞台「驚悚現屍」？
    2022/04/07 16:31

    美饒舌歌手遭槍殺身亡 竟在夜店舞台「驚悚現屍」？
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播