美國饒舌歌手嗆酸民「有種就來找我」 5分鐘後遭槍殺身亡

班茲是佛州一名小有名氣的饒舌歌手，於22日下午遭槍擊身亡。（翻攝自rolliebands的instagram頁面）

2022/07/27 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州坦帕灣（Tampa）於22日發生一場槍殺案件，名為班茲的（Rollie Bands）的美國饒舌歌手於自家公寓停車場遭到槍殺，據傳他在遭戕害幾分鐘前，曾經於社群媒體Instagram上發文，怒嗆酸民說「有種就來我家找我」，因此佛州警方不排除這是兇手犯案動機，目前也正在調查殺人逃逸的兇手身分為何。

綜合外媒報導，班茲於22日下午於自家公寓的停車場遭人槍殺，送往醫院後宣告不治。在班茲遭遇兇手之前，他在Instagram上怒槓酸民，表示：「很多弟兄（nigga）都知道我住在佛羅里達，不過我還是睡得很好。如果有弟兄想一起抽根菸的話，我5分鐘內就會回到我老家（crib）。」在嘲諷完酸民以後，班茲還很有種的提供他家地址。

請繼續往下閱讀...

結果5分鐘過後，班茲就在他老家附近的停車場遭到槍擊。當警方到場的時候，發現班茲受嚴重槍傷，而兇手則是早已逃之夭夭。

據希爾斯伯羅縣（Hillsborough County）的警察辦公局稱，他們認為兇嫌與受害人可能互相認識，先排除殺手隨機犯案的動機，也尚不確定多少人可能涉案其中。

班茲是出生於佛州坦帕灣的一名饒舌歌手，在網路上小有名氣，因此班茲死亡的新聞引起許多粉絲不捨，他們到班茲的社群平台留言，寫道：「願他美麗的靈魂能夠安詳」、「好難過，他應該要活下來的。」

而對於班茲的黑粉來說，他們則是藉由這個機會嘲諷他向酸民挑釁的行為，認為他的槍殺案不過就是咎由自取而已，他們寫道：「這傢伙想死，如果你沒本事，就不要裝得好像很屌（gangster）一樣」、「玩蠢遊戲只會得到蠢結果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法