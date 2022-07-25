謠言終結站》波蘭遊行反烏克蘭難民？ 查核平台：誤導

網傳波蘭民眾在華沙舉辦反烏克蘭難民遊行，查核平台表示，此消息為刻意誤導。（擷取自MyGoPen）

2022/07/25 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一則消息與影片，其內容宣稱「波蘭華沙民眾集體抗議，反對烏克蘭難民湧入」。查核平台進行查證後，表示該消息刻意隱瞞活動脈絡，同時也使用了錯誤的圖片，該消息為有意誤導。

根據查核平台《MyGoPen》的報告，網路消息中的遊行，指的是2022年6月25日親俄人士在波蘭華沙舉辦的遊行，大約有500人參加，參與者高喊反猶太、反烏克蘭、恐同等口號。查核平台搜索過網路影片後，發現使用相同影片的報導。該報導指出，網路上的俄文使用者故意隱瞞活動背景，直接宣稱這場遊行的訴求是反對烏克蘭難民。

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而網路消息中使用的圖片，則是挪用了其他新聞媒體照片。網路消息中的遊行，是發生在2015年9月12日，由波蘭極右翼民族主義組織ONR在華沙舉辦的反敘利亞難民遊行，與反對烏克蘭難民並無關聯。

綜合以上的查證結果，查核平台做出以下結論。網路消息使用的影片，其實是親俄人士於2022年6月25日在華沙舉辦的遊行。網路消息刻意忽略遊行發起團體的背景，並片面描述該遊行的訴求為反對烏克蘭難民進入波蘭。另外，網路消息也挪用了過往的新聞照片，但該照片與烏克蘭難民無關。

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