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    全美首例！男子同時確診武肺+猴痘 醫師：太倒楣了

    美國一名男子同時感染武漢肺炎及猴痘，此為猴痘病毒示意圖。（美聯社）

    美國一名男子同時感染武漢肺炎及猴痘，此為猴痘病毒示意圖。（美聯社）

    2022/07/23 20:55

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，同時猴痘（Monkeypox）病毒也持續擴散，美國一名男子先是在6月底感染武漢肺炎，幾天後又接著感染猴痘，成為美國首位同時感染全球兩大傳染病的人，讓醫師忍不住直呼「這真是太倒楣了」。

    綜合外媒報導，美國加州一名男子湯普森（Mitcho Thompson）6月底先是被檢測出感染了武漢肺炎，沒想到幾天後，他的背部、腿部、手臂及頸部出現紅色病變，經過醫師診斷後，才發現他竟同時確診猴痘及武漢肺炎。

    同時感染兩種傳染病讓湯普森臥床數週，他表示，自己出現呼吸困難和發冷的症狀，「最糟糕的是，我甚至沒辦法下床，連水都喝不到」，並形容自己像是得了一場「可怕的流感」。

    史丹佛大學傳染病專家溫斯羅（Dean Winslow）說，雖然很少見，不過同時感染兩種病毒的狀況不是不可能，並直呼湯普森「這真是太倒楣了，兩種病毒非常不同」。

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