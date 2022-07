全美首例！男子同時確診武肺+猴痘 醫師：太倒楣了

2022/07/23 20:55

〔即時新聞/綜合報導〕全球武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情肆虐全球,同時猴痘(Monkeypox)病毒也持續擴散,美國一名男子先是在6月底感染武漢肺炎,幾天後又接著感染猴痘,成為美國首位同時感染全球兩大傳染病的人,讓醫師忍不住直呼「這真是太倒楣了」。

綜合外媒報導,美國加州一名男子湯普森(Mitcho Thompson)6月底先是被檢測出感染了武漢肺炎,沒想到幾天後,他的背部、腿部、手臂及頸部出現紅色病變,經過醫師診斷後,才發現他竟同時確診猴痘及武漢肺炎。

同時感染兩種傳染病讓湯普森臥床數週,他表示,自己出現呼吸困難和發冷的症狀,「最糟糕的是,我甚至沒辦法下床,連水都喝不到」,並形容自己像是得了一場「可怕的流感」。

史丹佛大學傳染病專家溫斯羅(Dean Winslow)說,雖然很少見,不過同時感染兩種病毒的狀況不是不可能,並直呼湯普森「這真是太倒楣了,兩種病毒非常不同」。

