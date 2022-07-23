美FBI調查後確認 中國華為設備可攔截、破壞美國核武通訊

美國聯邦調查局確認，中國在美國軍事基地附近電波塔上所裝設的華為設備，可以捕捉和破壞對核武器下指令的美國戰略司令部通訊。（路透）

2022/07/23 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）確認，中國在美國軍事基地附近電波塔上所裝設的華為設備，可以捕捉和破壞高度保密的美國國防聯繫，其中包括能對核武器下指令的美國戰略司令部通訊。

據《CNN》報導，2017年，中國政府打算出資1億美元（約新台幣29.8億元），在華盛頓特區的美國國家植物園興建中國式公園，建物包括亭台樓閣、廟宇和高約21公尺的白色塔樓，令當地官員相當開心，以為這能吸引大量遊客。

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不過，美國FBI等反情報機構，發現白塔位於華盛頓特區戰略高點，距離國會大廈只有3公里，這是攔截訊號的絕佳地點。多名熟悉內情的消息人士透露，中國當時還打算使用外交郵務的方式，從國內運送材料到美國建造白塔，這樣一來美國海關就無法打開檢查，最終公園建造項目被美方官員悄悄叫停。

事實上，過去10年來中國在美方領土上的間諜活動不斷增加，這座中國式公園只是FBI和其他美國聯邦機構近年來反間諜的成果之一，許多敏感地區都存在被監控設備覆蓋的危險，在美方官員的不斷介入下阻止了進一步發展。

另外，FBI也發現了最令人震驚的間諜行為，那就是中國在美國廣大鄉村地區和軍事基地附近電波塔上所裝設的華為設備，多名消息人士指出，這些設備不僅能夠攔截商業通訊，還可以攔截軍方所使用的高度保密無線電波，甚至擾亂美國戰略司令部的關鍵核武通訊。

前FBI官員表示，這會影響美軍對核武器的指揮和控制能力，如果真的被擾亂了，那事情會變得非常糟糕。目前尚不清楚是否有任何數據被截獲並發送回中國，北京政府對此強烈否認有任何間諜行為，華為也強調其設備無法介入美國國防部的任何通訊頻道。

據了解，針對中國華為設備的調查非常秘密，以至於部分白宮與美政府高層直到2019年才知道此事。也就是在那一年的秋季，美國聯邦通訊委員會禁止小型電信公司使用華為和中國其他品牌的設備。

2020年，美國國會更批准了19億美元（約新台幣566億元）經費，在廣大鄉村地區中移除中國製造的華為和中興通訊設備，不過直到現在還有許多設備都尚未拆除。

拜登總統在2021年上任後，美國商務部對華為展開了調查，以確認是否需要採取更緊急的行動，將這家中國公司從美國電信網當中剔除，但這項調查還在緩慢進行中，假如最終得出華為有害的結論，美國電信商將被命令移除華為相關設備，否則將面臨罰款或其他處罰。

另一方面，美國情報官員近來強調必須將來自中國的威脅列為優先考慮事項，美國國家反情報與安全中心本月向全美企業、州府和地方政府發出警告，指出中國可能會滲透操縱並藉此來影響美國政策。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray），同樣也呼籲關注中國的威脅。瑞伊透露，FBI每12小時就會啟動1次針對中國的反情報調查，目前已累積2000次左右。瑞伊說，中國的駭客行動比全球其他主要國家的總和還要多，竊取無數的美國民眾和企業資料。

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