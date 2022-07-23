美國首次出現猴痘兒童確診個案 疑似遭到家人接觸傳染

美國兩名幼童感染猴痘。圖為猴痘病毒呈陽性反應的示意圖。（法新社）

2022/07/23 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕猴痘疫情持續在全球延燒，美國疾病管制與預防中心（CDC）於22日通報2名確診猴痘的兒童個案，這是美國首次出現孩童感染猴痘的病例，美國CDC認為，他們很有可能是經由家人接觸傳染。

綜合美媒報導，這兩名個案分別為一名來自美國加州的幼童（toddler），以及另一名非美國公民的嬰兒，他的家庭在華盛頓特區旅遊的時候發現確診。雖然這兩名孩童都有出現明顯的猴痘症狀，但基本上身體狀況健康，美國CDC也表示已提供抗病毒治療。

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對於孩童是如何遭到猴痘病毒感染，美國CDC與相關醫療單位正著手進行調查。美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）於22日表示，這些個案的感染足跡皆來自於那些與男男性關係社群有著緊密連結的男性，但目前也還在釐清同志社群與猴痘的關聯性。

美國目前已累積了2891起猴痘確診個案，絕大多數的病例集中在同志或雙性戀的男性族群之中，據《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）發布的最新研究報告顯示，500多名受試者也有高達95%可能經由性行為感染。

而儘管同志族群在猴痘確診病例數上佔不成比例的多數，依舊沒有任何醫療單位能提出科學證據宣稱猴痘就是同志性病，專任美國CDC猴痘應對工作的負責人麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）也表示，在同志族群以外的人身上看見猴痘案例，本來就沒什麼好大驚小怪的，只是目前美國的確診個案特別集中在那些曾經發生過男男性關係的人身上而已。同時她也呼籲每個人都要隨時做好應對疫情的準備。

猴痘的感染途徑主要經由親密的肌膚接觸，因此孩童很有可能在父母親摟抱、餵食的過程中遭到感染，雖然醫療單位稱也有可能經由呼吸道傳播病毒，但那通常需要很長一段時間才會遭到病毒感染。

在大多數的案例中，猴痘的症狀會在數週之內消散，但對於孩童、孕婦或者是免疫系統虛弱的人們，亦有可能會引發劇烈的疼痛或甚至是死亡。不過猴痘的致死率低，在主要流行地區非洲僅5人因此喪生。

目前猴痘疫情已經在全世界超過60個國家擴散，超過1萬4000例確診個案。日前歐洲各地也有零星傳出兒童確診猴痘的消息，西班牙在20日通報一名7個月大的幼童確診，英國也在當天新增了一名幼童確診。

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