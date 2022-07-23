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    裴洛西訪台傳聞震撼美政壇 軍方、國務院這麼說

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出8月訪台。（彭博）

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出8月訪台。（彭博）

    2022/07/23 09:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出8月訪台，而她本人則回應「我不討論我的旅行計畫，因為這是國安議題」，對此外媒整理美國政界各主要單位意見，可以看出對裴洛西訪台一事，美國政府仍有多種聲音。

    《美國之音》報導，先以美國總統拜登來說，他對裴洛西訪台消息的回應是：「軍方認為目前這不是一個好主意」；至於五角大廈方面，有內部官員透露，這項行程會加劇地區緊張情勢，原因在於國會議員出訪會搭乘軍用飛機，假如裴洛西搭軍機訪台，將被北京視為軍事行動。

    國務院方面，發言人普萊斯（Ned Price）對裴洛西訪台消息的回應是「不會在講台上提供任何建議」，他強調拜登當局堅持一中政策，美國與台灣沒有外交關係，但有強大的非官方關係。

    共和黨議員對眾院議長訪台一事表示支持，參院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）指出，國會必須在年底之前通過一項國防政策法案，應對中國對美國的長期威脅。

    台灣方面，外交部回應稱台美有良好的互信與溝通管道，對裴洛西的行程沒有接獲準確訊息，且沒有進一步評論。

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